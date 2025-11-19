Numerology: इस मूलांक के पास नहीं होती शोहरत की कोई कमी, जल्दी बनाते हैं दोस्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसका मूलांक पता लगाया जाता है। 1 से लेकर 9 तक मूलांक माने गए हैं और हर मूलांक एक संबंध किसी-न-किसी ग्रह से होता है। आज हम आपको यह कैसे मुलायम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो छोटी उम्र में खूब तरक्की हासिल कर लेते हैं।

शुक्र ग्रह का पड़ता है प्रभाव आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 6 की। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता का प्रतीक माने गए हैं। शुक्र देव के प्रभाव से मूलांक 6 के जातक काफी आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं।

जीते हैं लग्जरी लाइफ अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि मूलांक 6 के जातकों को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इन लोगों को बचपन से ही सारी सुख-सुविधा मिलती हैं और यह लग्जरी लाइफ जीते हैं। इन्हें अपने जीवन में सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य और धन-दौलत को कोई कमी नहीं होती। साथ ही यह लोग अपनी मेहनत से सफलता हासिल करते हैं।

होती है यह खासियत मूलांक 6 के व्यक्ति आकर्षक होने के साथ-साथ शांत स्वभाव के भी होते हैं। इनकी आकर्षक व्यक्तित्व के चलते दूसरे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अपनी पर्सनेलिटी के कारण यह लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं। इसके साथ ही मूलक 6 के जातक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।