Numerology: मूलांक 2 के जातकों में होती है ये खासियत, जो इन्हें बनती है दूसरों से अलग

अंक ज्योतिष में जन्म में माना गया है कि हर इंसान की बर्थ डेट उसके स्वभाव और जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अंक ज्योतिष शास्त्र में 1 से लेकर 9 तक मूलांक माने गए हैं। साथ ही हर मूलांक में अपनी एक खासियत पाई जाती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। आज हम आपको मूलांक 2 के बारे में बताने जा रहे हैं।

हर मूलांक का एक स्वामी ग्रह भी होता है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर पड़ता है। आज हम मूलांक 2 के स्वाभाव और करियर से लेकर उसके लव लाइफ तक के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी चंद्र देव हैं।

कैसा होता है स्वभाव मूलांक के लोगों की स्वभाव की बात करें, तो यह लोग बहुत ही भावुक और शांत स्वभाव के होते हैं। साथ ही यह जातक बुद्धिमान होते हैं और हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेते हैं। यह लोग दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। इसी के साथ अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव कुछ चंचल भी होता है।

होती है ये खासियत करियर की बात करें, तो इस मूलांक के लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इस मूलांके के लोगों में नेतृत्व की भी अच्छी क्षमता पाई जाती है, जो इन्हें करियर में एक अलग पहचान दिलाती है। इनके सौम्य व्यवहार के चलते इन्हें समाज में इन्हें खूब मान-सम्मान मिलता है।

साथ ही यह लोग दूसरो के विचारों को भी महत्व देते हैं। दूसरों के इमोशन्स को भी यह लोग अच्छे से समझते हैं और रिश्तों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इनकी इसी खासियतों के चलते दूसरों लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं।