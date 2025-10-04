विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology: मूलांक 2 के जातकों में होती है ये खासियत, जो इन्हें बनती है दूसरों से अलग

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:29 PM (IST)

अंक ज्योतिष में जन्म में माना गया है कि हर इंसान की बर्थ डेट उसके स्वभाव और जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अंक ज्योतिष शास्त्र में 1 से लेकर 9 तक मूलांक माने गए हैं। साथ ही हर मूलांक में अपनी एक खासियत पाई जाती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। आज हम आपको मूलांक 2 के बारे में बताने जा रहे हैं।

Numerology Mulank 2 Personality (Picture Credit: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर मूलांक का एक स्वामी ग्रह भी होता है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर पड़ता है। आज हम मूलांक 2 के स्वाभाव और करियर से लेकर उसके लव लाइफ तक के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी चंद्र देव हैं।

कैसा होता है स्वभाव

मूलांक के लोगों की स्वभाव की बात करें, तो यह लोग बहुत ही भावुक और शांत स्वभाव के होते हैं। साथ ही यह जातक बुद्धिमान होते हैं और हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेते हैं। यह लोग दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। इसी के साथ अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव कुछ चंचल भी होता है।

(Picture Credit: Freepik)

होती है ये खासियत

करियर की बात करें, तो इस मूलांक के लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इस मूलांके के लोगों में नेतृत्व की भी अच्छी क्षमता पाई जाती है, जो इन्हें करियर में एक अलग पहचान दिलाती है। इनके सौम्य व्यवहार के चलते इन्हें समाज में इन्हें खूब मान-सम्मान मिलता है।

साथ ही यह लोग दूसरो के विचारों को भी महत्व देते हैं। दूसरों के इमोशन्स को भी यह लोग अच्छे से समझते हैं और रिश्तों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इनकी इसी खासियतों के चलते दूसरों लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं।

इस क्षेत्र में बनाते हैं पहचान

अपने रचनात्मक स्वभाव के कारण मूलांक 2 के जातक कला से जुड़े क्षेत्र, संगीत, साहित्य या फिर लेखन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इसके साथ ही इनकी क्रिएटिविटी भी दूसरों को प्रभावित करती है। अपनी इन्ही खूबियों के चलते ये लोग दूसरों से खास और अलग होते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।