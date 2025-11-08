विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 8 November 2025: आज किस मूलांक को मिलेगा मेहनत का फल, अंक राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:45 AM (IST)

आज यानी शनिवार 8 नवंबर का दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए काफी अच्छा गुजरने वाला है। वहीं दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल में यह माना जा रहा है कि कुछ मूलांक के अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। व्यक्तिगत अंक 8 और यूनिवर्सल अंक 1 का टकराव संतुलन, धैर्य और विनम्रता की परीक्षा लेता है। आज का संदेश है कि “जब अहंकार और कर्म टकराते हैं, तब समझदारी को चुनें। असली ताकत नियंत्रण में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है।” चलिए दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आज का दिन आपके मूलांक के लिए कैसा गुजरने वाला है।

अंक 7 (जन्म तिथि 7, 16, 25): अंतर्ज्ञान की सीमाएं

आज आप भीतर से चिंतनशील महसूस कर सकते हैं। काम में यथार्थवादी लक्ष्य तय करें और आत्म-संदेह को हावी न होने दें। रिश्तों में सच्चाई से लेकिन शांति से बात करें। ध्यान और आत्म-निरीक्षण से गहरी समझ मिलेगी।

  • शुभ रंग: जामुनी (Indigo)
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: जल्दबाजी न करें, सब ध्यान से जांचें।
  • रिश्तों की सलाह: कभी-कभी मौन भी उपचार होता है।
  • संकल्प वाक्य: “मैं ईश्वरीय समय पर भरोसा करता हूं और शांत रहता हूं।”

अंक 8 (जन्म तिथि 8, 17, 26): कर्म की परीक्षा

आज आपका ही दिन है, लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी। अंक 1 की ऊर्जा आपसे लचीलापन चाहती है। काम में शक्ति संघर्ष से बचें। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। रिश्तों में अहंकार छोड़कर विनम्र रहें। आज पुराने गुस्से या शिकायतों को छोड़ने से शांति मिलेगी।

  • शुभ रंग: काला या गहरा भूरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: निवेश में सावधानी रखें।
  • रिश्तों की सलाह: माफ करें, कठोरता छोड़ें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं नियंत्रण छोड़कर ब्रह्मांड के प्रवाह पर भरोसा करता हूं।”

अंक 9 (जन्म तिथि 9, 18, 27): अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं

आज अधीरता या जल्द प्रतिक्रिया की संभावना है। काम में बहस से बचें और अधूरे काम पूरे करें। रिश्तों में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन संतुलन जरूरी है। दयालुता और सेवा के छोटे कार्य शांति देंगे।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: उधार देने या लेने से बचें।
  • रिश्तों की सलाह: संयम रखें, प्यार शांति में बढ़ता है।
  • संकल्प वाक्य: “मैं हर चुनौती को करुणा से शक्ति में बदलता हूं।”

निष्कर्ष -

8 नवंबर 2025 एक कर्मिक दिन है जो धैर्य, नियंत्रण और विनम्रता की परीक्षा लेता है। जब अंक 1 की आत्मविश्वास भरी ऊर्जा अंक 8 की सख्ती से मिलती है, तो तनाव बनता है, लेकिन यही भावनात्मक परिपक्वता भी सिखाता है।
काम में अनुशासन को महत्व दें, रिश्तों में समझदारी को प्राथमिकता दें।

आज का ब्रह्मांडीय सबक -

  • “जीत आज बहस में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में है।
  • शांत रहें, समझदारी से काम लें, और ब्रह्मांड को अपना समय देने दें।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com