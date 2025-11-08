विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 8 November 2025: आज इस मूलांक को करियर में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:15 AM (IST)

अंकज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज कुछ को क्रिएटिविटी से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह कामकाज में वरिष्ठों से टकराव से बचें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 8 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 8 नवंबर 2025 का दिन शक्तिशाली और थोड़ा टकराव भरा है। आज व्यक्तिगत दिनांक अंक 8 और यूनिवर्सल अंक 1 की ऊर्जा मिल रही है, ये दोनों अंक कम ही आपस में तालमेल बिठा पाते हैं। अंक 1 स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है, जबकि अंक 8 अनुशासन, कर्म और नियंत्रण से जुड़ा है। इन दोनों के मिलने से इच्छा और भाग्य के बीच खींचतान जैसी स्थिति बनती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जन्म तिथि 1, 10, 19, 28): विनम्रता की सीख

1 i

आज थोड़ा धैर्य रखें। 8 की ऊर्जा आपके लीडरशिप नेचर को चुनौती दे सकती है। कामकाज में वरिष्ठों से टकराव से बचें। प्रोजेक्ट्स धीरे चलें तो परेशान न हों,  सब सही समय पर होगा। रिश्तों में अहंकार दूरी ला सकता है, इसलिए समझदारी से बात करें। आध्यात्मिक रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करें, यह विनम्रता लाएगा।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: जल्दबाजी में निवेश न करें। स्थिरता पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की सलाह: नियंत्रण जताने के बजाय आभार जताएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं विनम्रता से नेतृत्व करता हूं, शांति मेरी शक्ति है।”

अंक 2 (जन्म तिथि 2, 11, 20, 29): भावनात्मक संवेदनशीलता

2 - i

आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करेंगे। किसी विवाद में समझौते की भूमिका निभा सकते हैं। ऑफिस में किसी की निंदा या गपशप से दूर रहें। रिश्तों में भरोसा और सुकून देने वाली बातें करें। अकेले में डायरी लिखना या ध्यान करना मन को शांत करेगा।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: साझे पैसों में सावधानी रखें, उधार देने से बचें।
  • रिश्तों की सलाह: सुनें ज्यादा, प्रतिक्रिया कम दें।
  • संकल्प वाक्य: “मेरी संवेदना तनाव को शांति में बदल देती है।”

अंक 3 (जन्म तिथि 3, 12, 21, 30): रचनात्मक अनुशासन

3 i

आज नेतृत्व करने का मन होगा, पर 8 की ऊर्जा आपसे अनुशासन चाहती है। काम में अपनी क्रिएटिविटी को व्यवस्थित तरीके से लगाएं। रिश्तों में दूसरों को अधिक समझाने की कोशिश न करें, शांत रहकर कहे गए शब्द ज्यादा असर करेंगे। आध्यात्मिक रूप से, प्रार्थना या संकल्प आपके ध्यान और फोकस को मजबूत करेगा।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: सट्टा या रिस्क वाले निवेश से बचें।
  • रिश्तों की सलाह: कोमलता से विचार साझा करें।
  • संकल्प वाक्य: “मेरा अनुशासन मेरी रचनात्मकता को मजबूत करता है।”

निष्कर्ष -

8 नवंबर 2025 एक कर्मिक दिन है जो धैर्य, नियंत्रण और विनम्रता की परीक्षा लेता है। जब अंक 1 की आत्मविश्वास भरी ऊर्जा अंक 8 की सख्ती से मिलती है, तो तनाव बनता है, लेकिन यही भावनात्मक परिपक्वता भी सिखाता है।
काम में अनुशासन को महत्व दें, रिश्तों में समझदारी को प्राथमिकता दें।

आज का ब्रह्मांडीय सबक -

  • “जीत आज बहस में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में है।
  • शांत रहें, समझदारी से काम लें, और ब्रह्मांड को अपना समय देने दें।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com