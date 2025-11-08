विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 8 November 2025: ताजगी से भरा रहेगा मूलांक 6 वालों का दिन, जल्दबाजी से बचें ये जातक

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं कुछ जातकों को आज के दिन अपने काम में रुकावट महसूस हो सकती हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 8 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 8 नवंबर की ऊर्जा गहरी, कर्मप्रधान और परिवर्तनकारी है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज का दिन थोड़ा गंभीर महसूस हो सकता है। अंक 1 और 8 चाल्डियन अंक ज्योतिष में विरोधी अंक माने जाते हैं, एक आजादी चाहता है, दूसरा नियंत्रण। नतीजा यह होता है कि मन में बेचैनी, अधीरता या अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, चाहे काम में हो या निजी रिश्तों में।

अंक 4 (जन्म तिथि 4, 13, 22, 31): तर्क और भावना का संतुलन

आपकी ऊर्जा 8 से कुछ मेल खाती है, पर फिर भी आज संचार में हल्का टकराव संभव है। काम में हठ करने से बचें। रिश्तों में सामने वाले के नजरिए को भी समझें। सफाई, प्रकृति में टहलना या घर का काम करने से मन स्थिर रहेगा।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: बजट और योजनाओं पर टिके रहें।
  • रिश्तों की सलाह: बहस नहीं, कर्म से प्यार दिखाएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य और अनुशासन से शांति बनाता हूं।”

अंक 5 (जन्मतिथि 5, 14, 23): बेचैनी और लचीलापन

आज आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन रुकावट महसूस हो सकती हैं। यह ऊर्जा आपकी अनुकूलन क्षमता की परीक्षा है। रिश्तों में स्पष्टता रखें और जल्दबाजी में कुछ न बोलें। सांस पर ध्यान केंद्रित करना मन को शांत रखेगा।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: रिस्क न लें, बचत करें।
  • रिश्तों की सलाह: शब्द सोच-समझकर बोलें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं हर अनिश्चितता में सहज और साहसी बना रहता हूं।”

अंक 6 (जन्म तिथि 6, 15, 24): अनुशासन से सामंजस्य

आज आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। काम में नेतृत्व करें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। रिश्तों में नियंत्रण नहीं, स्थिरता दिखाएं। प्रकृति या पानी के पास समय बिताना मन को ताजगी देगा।

  • शुभ रंग: क्रीम या गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: खर्च सोच-समझकर करें।
  • रिश्तों की सलाह: सुधार के बजाय समझ बढ़ाएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य और आत्म-जागरूकता से सामंजस्य बनाता हूं।”

निष्कर्ष -

8 नवंबर 2025 एक कर्मिक दिन है जो धैर्य, नियंत्रण और विनम्रता की परीक्षा लेता है। जब अंक 1 की आत्मविश्वास भरी ऊर्जा अंक 8 की सख्ती से मिलती है, तो तनाव बनता है, लेकिन यही भावनात्मक परिपक्वता भी सिखाता है। काम में अनुशासन को महत्व दें, रिश्तों में समझदारी को प्राथमिकता दें।

आज का ब्रह्मांडीय सबक -

  • “जीत आज बहस में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में है।
  • शांत रहें, समझदारी से काम लें, और ब्रह्मांड को अपना समय देने दें।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com