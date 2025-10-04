Aaj Ka Ank Jyotish 4 October 2025: मूलांक 5 के जातक सोच-समझ कर उठाएं कदम, पढ़ें अंक राशिफल
अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को काम में फ्लेक्सिबिलिटी से काफी फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 4/5 की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि मजबूत आधार बनाना और बदलाव के लिए खुले रहना दोनों जरूरी हैं। संख्या 4 आपको अनुशासन और व्यवस्थित सोच की दिशा देती है, जबकि संख्या 5 जिज्ञासा और साहसिक सोच को बढ़ावा देती है। काम में योजना और फ्लेक्सिबिलिटी सफलता दिलाते हैं। रिश्तों में भरोसे और स्पॉनटेनिटी का मेल संबंधों को गहरा करता है।
अंक 4 वाले (4, 13, 22, 31 जन्मदिन वाले)
स्थिर प्रगति
आपकी स्वाभाविक रूप से कामों को व्यवस्थित करने की क्षमता आज और मजबूत होगी। कार्य में योजना और अनुशासन सफलता दिलाएंगे। रिश्तों में स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी साथ‑साथ बढ़ेंगे। नियम और योजना जरूरी हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जीवन मे खुशहाली लाएगी।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: शाम
- आर्थिक सुझाव: निरंतर और छोटे‑छोटे कदमों पर ध्यान दें।
- रिश्तों का सुझाव: भरोसे के साथ नए अनुभवों को अपनाएं।
- संकल्प: "मैं स्थिरता बनाता/बनाती हूं और विकास के अवसरों को अपनाता/अपनाती हूं।"
अंक 5 वाले (5, 14, 23 जन्मदिन वाले)
परिस्थितियों के अनुसार काम करने की क्षमता
आपकी साहसिक प्रवृत्ति आज व्यावहारिक ऊर्जा के साथ मेल खाएगी। कार्य में फ्लेक्सिबिलिटी रचनात्मक समाधान और प्रगति लाएगा। रिश्तों में जिज्ञासा और जिम्मेदारी साथ‑साथ बढ़ेंगी। आवेगी निर्णय से बचें, सोच‑समझ कर कदम उठाएं।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: दोपहर
- आर्थिक सुझाव: असामान्य अवसरों की सावधानी से जांच करें।
- रिश्तों का सुझाव: रिश्तों में संतुलन के साथ नयापन लाएं।
- संकल्प: "मैं बदलाव को जागरूकता और प्रेक्टिकैलिटी के साथ अपनाता/अपनाती हूं।"
अंक 6 वाले (6, 15, 24 जन्मदिन वाले)
देखभाल करना और लंबे समय तक संतुलित रखना
आपकी देखभाल और भरोसा करने वाली आदत आज चमकेगी। कार्य में सहयोग और जिम्मेदारी मान्यता दिलाएंगे। रिश्तों में धैर्य और नई संभावनाओं के लिए खुलापन रिश्तों को गहरा करेगा। अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: सुबह
- आर्थिक सुझाव: संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग करें।
- रिश्तों का सुझाव: विचारशील और नियमित सहयोग दिखाएं।
- संकल्प: "मैं स्थिरता को पालता/पालती हूं और नए अवसरों के लिए खुला/खुली रहता/रहती हूं।"
निष्कर्ष -
4 अक्टूबर 2025, 4/5 की ऊर्जा के साथ स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। यह दिन हमें मजबूत आधार बनाने और नए अनुभवों के लिए खुले रहने के महत्व की याद दिलाता है। पेशेवर रूप में अनुशासन और फ्लेक्सिबिलिटी सफलता की कुंजी है। रिश्तों में भरोसा और जिज्ञासा संबंधों को गहरा करती है। आध्यात्मिक रूप में ध्यान और सोच‑समझ कर कार्य करने से आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं। आज का संदेश है, अपने आधार को मजबूत करें, बदलाव के लिए खुले रहें और प्रैक्टिकल सोच से आगे बढ़ें।
लेखिका: विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
