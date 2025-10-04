Aaj Ka Ank Jyotish 4 October 2025: आज किस मूलांक को मिलेगा मेहनत का फल, इस सुझाव से होगा फायदा

आज के अंक ज्योतिष में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को काम में टीमवर्क और योजना से बेहतर परिणाम मिलेंगे। वहीं कुछ जातक कार्य में नए समाधान खोज सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल और आज की सलाह।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 4 अक्टूबर 2025 का दिन व्यक्तिगत दिन संख्या 4 और यूनिवर्सल डे संख्या 5 की ऊर्जा लेकर आता है। संख्या 4 अनुशासन, संरचना और जिम्मेदारी पर जोर देती है, जबकि संख्या 5 फ्लेक्सिबिलिटी, बदलाव के लिए तैयार रहने और साहसिक दृष्टिकोण लाती है। आज का दिन स्थिरता और बदलाव को संतुलित करने के लिए उपयुक्त है।

अंक 1 वाले (1, 10, 19, 28 जन्मदिन वाले) व्यावहारिक नेतृत्व आज आपका नेतृत्व अनुशासन से मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में स्पष्ट योजना से किये गए कार्य आपको मान्यता दिलाएंगे। रिश्तों में समझदारी और फ्लेक्सिबिलिटी सफलता लाएंगे। जिद मत करें, समय‑समय पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। शुभ रंग: सोना

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: लंबी अवधि की स्थिरता को प्राथमिकता दें।

रिश्तों का सुझाव: निष्पक्षता और खुले दिल से नेतृत्व करें।

संकल्प: "मैं स्पष्टता, जिम्मेदारी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।" अंक 2 वाले (2, 11, 20, 29 जन्मदिन वाले)

व्यवस्थित ढांचे मे मदद करना आपकी सहानभूति आज प्रक्टिकैलिटी के साथ जुड़ेगी। काम में टीम वर्क और योजना से परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में धैर्य और समझ से गहराई आएगी। निर्णय लेने में असमंजस से बचें, अपने अनुभव पर भरोसा रखें। शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: सहयोगात्मक अवसरों पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: धैर्य और स्पष्ट संवाद से रिश्तों को पोषण दें।

संकल्प: "मैं सहानुभूति को प्रक्टिकैलिटी और भविष्य की योजना के साथ संतुलित करता/करती हूं।" अंक 3 वाले (3, 12, 21, 30 जन्मदिन वाले)

क्रिएटिव और अनुशासन के साथ काम करना आपकी क्रिएटिव एनर्जी आज व्यवस्थित और योजना से किये गए कामों के जरिए दिखेगी। कार्य में नए समाधान और योजना से प्रगति होगी। रिश्तों में आनंद और समझ का मेल जरूरी है। ऊर्जा को बिखेरने से बचें, अपने प्रयासों को महत्व दें।

शुभ रंग: पीला

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: ऐसे काम चुनें जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और आपके भविष्य को ठोस परिणाम दें।

रिश्तों का सुझाव: प्यार को विचारशील और नियमित कार्यों से व्यक्त करें।

संकल्प: "मैं रचनात्मकता को अनुशासन के साथ जोड़ता/जोड़ती हूं।" निष्कर्ष -

4 अक्टूबर 2025, 4/5 की ऊर्जा के साथ स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। यह दिन हमें मजबूत आधार बनाने और नए अनुभवों के लिए खुले रहने के महत्व की याद दिलाता है। पेशेवर रूप में अनुशासन और फ्लेक्सिबिलिटी सफलता की कुंजी है। रिश्तों में भरोसा और जिज्ञासा संबंधों को गहरा करती है। आध्यात्मिक रूप में ध्यान और सोच‑समझ कर कार्य करने से आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं। आज का संदेश है, अपने आधार को मजबूत करें, बदलाव के लिए खुले रहें और प्रैक्टिकल सोच से आगे बढ़ें।