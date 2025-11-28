Aaj Ka Ank Jyotish 28 November 2025: मूलांक 9 वालों के अटके काम होंगे पूरे, मिलेगा फायदा

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह अंक ज्योतिष भविष्यफल आपको नए प्लान, खुलकर बातचीत और रिश्तों में हल्कापन बनाए रखने की सलाह देता है। अपनी इन्ट्यूशन पर भरोसा रखें, वे आपको सही दिशा दिखा रही हैं। चलिए दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आज का दिन आपके मूलांक के लिए कैसा गुजरने वाला है।

आज का दिन शांत लेकिन इन्ट्यूशन से भरा रहेगा। सोचने, प्लान करने और पुराने मुद्दों को समझने का अच्छा समय है। अनावश्यक सामाजिक दबाव से दूर रहें। अचानक कोई समाधान मिल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी सबसे ज्यादा काम आएगी।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: सिल्वर, सी-ग्रीन

आज का सुझाव: शांति में ही आपके जवाब छुपे हैं, भरोसा रखें।

मूलांक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

मेहनत आपको आगे बढ़ा रही है। पुराने प्रयासों का फल या सराहना मिल सकती है। आपकी बात कभी तेज लग सकती है, टोन संभालें। पैसों में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति है। प्यार में धैर्य रखें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नेवी ब्लू, काला

आज का सुझाव: कमिटेड रहो, सफलता धीरे-धीरे बन रही है।

मूलांक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

आज ऊर्जा और जुनून बहुत हाई रहेगा। लंबित काम निपटाने और बड़े फैसले लेने का समय है। पुराने मामले सुलझने लगेंगे। रिश्तों में समझदारी दिखाएं, जल्दबाजी न करें। आज किसी की मदद करने से आगे फायदा मिलेगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, मैरून

आज का सुझाव: अपनी ऊर्जा को प्रगति में बदलो, दबाव मत बनने दो।

निष्कर्ष -

28 नवंबर को जन्मे लोग, जिन पर अंक 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 3 का असर रहता है, बेहद क्रिएटिव, आत्मविश्वासी और नैचुरल लीडर होते हैं। ये लोग आइडियाज देने, बात रखने और दूसरों को प्रेरित करने में आगे रहते हैं।

कभी-कभी नंबर 1 की तीव्रता और नंबर 3 की चंचलता मिलकर बेचैनी या ध्यान भटकने की स्थिति भी बनाती है। लेकिन जब ये लोग फोकस और संतुलन बनाए रखते हैं, तो शानदार सफलता हासिल करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं।