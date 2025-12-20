Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025: मूलांक 7 से 9 वाले जातकों के लिए कैसा गुजरेगा आज का दिन?
आज के अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक कुछ जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जब आप भावनाओं के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं, तो यह दिन काम की बातची ...और पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 20 दिसंबर की ऊर्जा भावनात्मक रूप से सतर्क और मानसिक रूप से एक्टिव है। डे अंक 2 भावनाओं, इन्टुशन और प्रतिक्रियाओं को तेज करता है, जबकि यूनिवर्सल डे अंक 5 गति, फैसले, बातचीत और बदलाव की ओर ले जाता है। अगर भावनाएं हावी हो जाएं, तो उलझन बढ़ सकती है।आज भावनात्मक बहस, ज्यादा सोचने और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा।
जन्मांक 7 (7, 16, 25)
आज मन बेचैन रह सकता है। यूनिवर्सल डे 5 ध्यान भटका सकता है और डे अंक 2 मन में शोर बढ़ा सकता है। फोकस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। काम में विश्लेषण से जुड़े काम बेहतर रहेंगे। थोड़ा अकेले समय या ध्यान संतुलन लौटाने में मदद करेगा।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: भावनाओं के बीच भी मैं अपने भीतर शांति पाता हूं।
जन्मांक 8 (8, 17, 26)
आज हालात आपकी पकड़ से थोड़े बदल सकते हैं। आप नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन डे 5 फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। रिश्तों में टकराव से बचें। काम में सख्ती के बजाय तालमेल से बेहतर नतीजे मिलेंगे। भावनात्मक तौर पर रवैया नरम रखें।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ अंक: 5
- संकल्प: मैं मजबूत रहते हुए भी भावनात्मक रूप से लचीला हूं।
जन्मांक 9 (9, 18, 27)
आज आप भावनात्मक रूप से ज्यादा सेंसिटिव होंगे। डे अंक 2 करुणा बढ़ाता है और डे 5 अनिश्चितता लाता है। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न दें। काम में शांति से जिम्मेदारियां पूरी करें। भावनाओं को आने-जाने दें, उनसे ज्यादा जुड़े नहीं।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 9
- संकल्प: मैं भावनात्मक समझ और शांति के साथ प्रतिक्रिया देता हूं।
निष्कर्ष -
20 दिसंबर का अंक ज्योतिषीय दिन भावनात्मक रूप से सेंसिटिव और मानसिक रूप से एक्टिव है। डे अंक 2 और यूनिवर्सल डे 5 का मेल यह सिखाता है कि भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनमें बह जाना सही नहीं।
यह दिन जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं है। यह देखने, समझने और बदलाव के साथ खुद को ढालने का दिन है। जब सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी साथ चलते हैं, तो आज का दिन अच्छी समझ और सार्थक बातचीत दे सकता है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
