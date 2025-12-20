Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025: मूलांक 7 से 9 वाले जातकों के लिए कैसा गुजरेगा आज का दिन?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 20 दिसंबर की ऊर्जा भावनात्मक रूप से सतर्क और मानसिक रूप से एक्टिव है। डे अंक 2 भावनाओं, इन्टुशन और प्रतिक्रियाओं को तेज करता है, जबकि यूनिवर्सल डे अंक 5 गति, फैसले, बातचीत और बदलाव की ओर ले जाता है। अगर भावनाएं हावी हो जाएं, तो उलझन बढ़ सकती है।आज भावनात्मक बहस, ज्यादा सोचने और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्मांक 7 (7, 16, 25) आज मन बेचैन रह सकता है। यूनिवर्सल डे 5 ध्यान भटका सकता है और डे अंक 2 मन में शोर बढ़ा सकता है। फोकस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। काम में विश्लेषण से जुड़े काम बेहतर रहेंगे। थोड़ा अकेले समय या ध्यान संतुलन लौटाने में मदद करेगा।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ अंक: 7

संकल्प: भावनाओं के बीच भी मैं अपने भीतर शांति पाता हूं। जन्मांक 8 (8, 17, 26) आज हालात आपकी पकड़ से थोड़े बदल सकते हैं। आप नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन डे 5 फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। रिश्तों में टकराव से बचें। काम में सख्ती के बजाय तालमेल से बेहतर नतीजे मिलेंगे। भावनात्मक तौर पर रवैया नरम रखें।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ अंक: 5

संकल्प: मैं मजबूत रहते हुए भी भावनात्मक रूप से लचीला हूं। जन्मांक 9 (9, 18, 27) आज आप भावनात्मक रूप से ज्यादा सेंसिटिव होंगे। डे अंक 2 करुणा बढ़ाता है और डे 5 अनिश्चितता लाता है। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न दें। काम में शांति से जिम्मेदारियां पूरी करें। भावनाओं को आने-जाने दें, उनसे ज्यादा जुड़े नहीं।

यह दिन जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं है। यह देखने, समझने और बदलाव के साथ खुद को ढालने का दिन है। जब सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी साथ चलते हैं, तो आज का दिन अच्छी समझ और सार्थक बातचीत दे सकता है।