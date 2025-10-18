Aaj Ka Ank Jyotish 18 October 2025: नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे ये जातक, जानें 7 से 9 मूलांक तक का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 9 और 1 की संयुक्त तरंग आज हमें याद दिलाती है कि हर समापन के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। अंक 9 हमें करुणा और परिपक्वता से चक्र पूरे करना सिखाता है, वहीं अंक 1 हमें नई राह पर हिम्मत और आत्मविश्वास से कदम रखने को प्रेरित करता है। व्यावसायिक रूप से, फोकस और दृढ़ संकल्प का फल मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 7 (जन्म तिथि 7, 16 या 25) बुद्धिमान कदम आपकी इंट्रोवर्ट प्रकृति आज निर्णायकता के साथ तालमेल बनाएगी। व्यावसायिक रूप से एनालिटिकल और आध्यात्मिक/रचनात्मक काम में प्रगति होगी। रिश्तों में खुलेपन और स्पेस का संतुलन जरूरी होगा। शुभ रंग: जामुनी (इंडिगो)

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: सीखने और विकास में निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: अपनी बात रखें और दूसरों को भी स्पेस दें।

संकल्प वाक्य: “मैं बुद्धिमत्ता, साहस और ईमानदारी से कार्य करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल अंक 8 (जन्म तिथि 8, 17 या 26)

सशक्त नेतृत्व आपकी मजबूत पर्सनैलिटी आज के नेतृत्व वाले माहौल में और निखरेगी। व्यावसायिक रूप से फैसले और रणनीतियाँ आपको पहचान दिला सकती हैं। रिश्तों में शक्ति और संवेदनशीलता दोनों ज़रूरी हैं। शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: अनुशासन से लिए गए निर्णय समृद्धि देंगे।

रिश्तों की सलाह: अधिकार और प्रेम में संतुलन रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं स्पष्टता, ताकत और करुणा से नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल अंक 9 (जन्म तिथि 9, 18 या 27)

करुणामय परिवर्तन आपकी मानवता और संवेदनशीलता आज सबसे ज्यादा प्रकट होगी। व्यावसायिक रूप से सेवा और रचनात्मक कार्यों में संतुष्टि मिलेगी। रिश्तों में ईमानदारी और करुणा गहराई लाएगी। शुभ रंग: लाल

शुभ समय: शाम

वित्तीय सलाह: उन कार्यों में निवेश करें जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं।

रिश्तों की सलाह: देखभाल और सच्चाई के साथ व्यवहार करें।

संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, साहस और स्पष्टता से परिवर्तन लाता/लाती हूं।” निष्कर्ष -

18 अक्टूबर 2025 की 9/1 ऊर्जा करुणा और साहस, समापन और नई शुरुआत का मेल कराती है। व्यावसायिक रूप से, यह दिन पहल, निर्णायक कदम और नए रास्ते बनाने के लिए उपयुक्त है। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण रहेंगे। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन पुराने बोझ को छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को जगाने का है।