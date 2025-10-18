Aaj Ka Ank Jyotish 18 October 2025: मूलांक 3 वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, मानें ये सलाह

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:15 AM (IST)

आज के अंक ज्योतिष के मुताबिक कुछ मूलांक के जातकों को टीमवर्क से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को आज निवेश से फायदा मिल सकता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं कि अंकज्योतिष राशिफल के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 3 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

Aaj Ka Ank Jyotish 18 October 2025 पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 18 अक्टूबर 2025 में पर्सनल डे अंक 9 और यूनिवर्सल डे अंक 1 की ऊर्जा है। अंक 9 करुणा, समापन और मानवीयता का प्रतीक है, जबकि अंक 1 नेतृत्व, नई शुरुआत और आत्मविश्वास की ऊर्जा लिए होता है। दोनों की तरंगें मिलकर ऐसा दिन बनाती हैं जहां अंत नई राहों के लिए जगह बनाते हैं और हिम्मत आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है।

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 1 (जन्म तिथि 1, 10, 19 या 28)

निर्भीक नेतृत्व

आपकी नैचुरल नेतृत्व क्षमता आज की पहल करने वाली ऊर्जा से मेल खा रही है। व्यावसायिक रूप से, निर्णायक कदम आपको सम्मान और पहचान दिला सकते हैं। रिश्तों में, ईमानदारी और आत्मविश्वास से संवाद करें।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: समझदारी से लिया गया जोखिम लंबी अवधि में लाभ देगा।
  • रिश्तों की सलाह: खुलकर बात करें और स्पष्ट सीमाएं तय करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं साहस, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 2 (जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29)

संवेदनशील पहल

आपकी सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति आज के निर्णायक माहौल में संतुलन लाती है। व्यावसायिक रूप से, टीमवर्क में अपनी बात कहना जरूरी होगा। रिश्तों में अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: भरोसेमंद साझेदारों के साथ काम करें।
  • रिश्तों की सलाह: अपनी ज़रूरतें खुलकर बताएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं करुणा और निर्णायकता का सुंदर संतुलन बनाता/बनाती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 3 (जन्म तिथि 3, 12, 21 या 30)

रचनात्मक ऊर्जा

आपकी क्रिएटिव सोच आज सफलता की कुंजी बन सकती है। व्यावसायिक रूप से प्रेजेटेशन, संवाद और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में चमकेंगे। रिश्तों में ईमानदारी और हल्केपन का मेल रिश्तों को मजबूत करेगा।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: ऐसे काम में निवेश करें जो विकास और रचनात्मकता दोनों को बढ़ाए।
  • रिश्तों की सलाह: भावनाएं साफ-साफ व्यक्त करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं स्पष्टता, उद्देश्य और आनंद से रचना करता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

18 अक्टूबर 2025 की 9/1 ऊर्जा करुणा और साहस, समापन और नई शुरुआत का मेल कराती है। व्यावसायिक रूप से, यह दिन पहल, निर्णायक कदम और नए रास्ते बनाने के लिए उपयुक्त है। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण रहेंगे। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन पुराने बोझ को छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को जगाने का है।

अंक 9 की मानवीय ऊर्जा और अंक 1 की पहल करने वाली शक्ति मिलकर इस दिन को साहस और उद्देश्य से भरी नई शुरुआत का प्रतीक बनाती है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com