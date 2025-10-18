Aaj Ka Ank Jyotish 18 October 2025: इन जातकों के हाथ लगेगी सफलता, पढ़ें आज का अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ मूलांक के जातक एक साथ कई काम संभालने में सफल होंगे। वहीं कुछ जातकों को आज प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 18 October 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। व्यावसायिक रूप से, आज पहल करना, जरूरी निर्णय लेना और स्पष्टता के साथ नेतृत्व करना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में ईमानदार संवाद, सीमाएं तय करना या किसी नए अध्याय की शुरुआत संभव है। आध्यात्मिक रूप से, यह ऊर्जा पुराने को छोड़कर अपने भीतर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 4 (जन्म तिथि 4, 13, 22 या 31)

4 i

अनुशासित कदम

आपका स्थिर स्वभाव आज की महत्वाकांक्षी ऊर्जा के साथ अच्छा तालमेल बनाएगा। व्यावसायिक रूप से योजनाबद्ध कार्य सफलता लाएगा। रिश्तों में जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी जरूरी है।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: प्लानिंग के साथ निवेश करें, जल्दबाजी से बचें।
  • रिश्तों की सलाह: ईमानदार संवाद से रिश्ता मजबूत होगा।
  • संकल्प वाक्य: “मैं अनुशासन, बुद्धिमत्ता और साहस से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 5 (जन्मतिथि 5, 14 या 23)

5 i

गतिशील प्रगति

आपकी एनर्जी आज अवसरों को आकर्षित करेगी। व्यावसायिक रूप से नेटवर्किंग और एक साथ कई काम संभालने में निपुणता दिखेगी। रिश्तों में स्वतंत्रता और स्पष्टता जरूरी होगी।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: लंबी अवधि वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें।
  • रिश्तों की सलाह: स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं स्पष्टता, स्वतंत्रता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 6 (जन्म तिथि 6, 15 या 24)

6 i

जिम्मेदार शुरुआत

आपकी पोषण करने वाली प्रकृति आज नेतृत्व में चमक सकती है। व्यावसायिक रूप से सेवा, नेतृत्व और केयरिंग वाले प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। रिश्तों में वफादारी और ईमानदारी अहम है।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: योजनाबद्ध आर्थिक निर्णय लें।
  • रिश्तों की सलाह: प्रेम से नेतृत्व करें, नियंत्रण से नहीं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं करुणा, जिम्मेदारी और साहस से कार्य करता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

18 अक्टूबर 2025 की 9/1 ऊर्जा करुणा और साहस, समापन और नई शुरुआत का मेल कराती है। व्यावसायिक रूप से, यह दिन पहल, निर्णायक कदम और नए रास्ते बनाने के लिए उपयुक्त है। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण रहेंगे। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन पुराने बोझ को छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को जगाने का है।

अंक 9 की मानवीय ऊर्जा और अंक 1 की पहल करने वाली शक्ति मिलकर इस दिन को साहस और उद्देश्य से भरी नई शुरुआत का प्रतीक बनाती है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com