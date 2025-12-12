विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 12 December 2025: मजबूती से आगे बढ़ेंगे मूलांक 8 के जातक, जल्दबाजी से बचें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Jyotish 12 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन 3 और 6 की ऊर्जा से बना एक सुलझा और व्यवस्थित माहौल लेकर आया है। अंक 3 एक्सप्रेसिव, क्रिएटिविटी और योजना बनाने की ताकत देता है, जबकि अंक 6 तालमेल, जिम्मेदारी और भावनात्मक स्थिरता लाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह दिन अनुशासन के साथ काम करने और अपनों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए अनुकूल है।

मूलांक 7 (7, 16, 25)

आज आपको साफ सोच और अंदरूनी स्थिरता मिलेगी। अंक 3 आपको अपनी बात कहने में मदद करेगा, वहीं अंक 6 भावनात्मक संतुलन देगा।

  • करियर: जो बातें आप मन में सोच रहे थे, उन्हें अब साफ ढंग से रख पाएंगे। आपके आइडियाज को सराहना मिल सकती है।
  • रिश्ते: भावनात्मक बातचीत के लिए दिन अच्छा है। जो बात रुकी हुई थी, उसे आज शांति से कह सकते हैं।
  • स्वास्थ्य: सेहत स्थिर रहेगी। ध्यान, प्रार्थना या शांत समय ज्यादा फायदा देगा।

मूलांक 8 (8, 17, 26)

3–6 की ऊर्जा आज आपको महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन सिखाएगी। आप बिना उलझन के सही फैसले ले पाएंगे।

  • करियर: काम धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेगा। किसी वरिष्ठ या अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। चीजों को जबरदस्ती आगे न बढ़ाएं।
  • रिश्ते: आज करुणा और समझ बढ़ेगी। आपको महसूस होगा कि कोई आपकी ज्यादा परवाह करता है।
  • स्वास्थ्य: पानी और आराम का ध्यान रखें। तनाव में ज्यादा खाने से बचें।

मूलांक 9 (9, 18, 27)

आज आपको भावनात्मक साफ-सफाई और अंदरूनी स्थिरता मिलेगी। अंक 6 पुराने भावनात्मक बोझ हल्का करेगा और अंक 3 बातचीत को बेहतर बनाएगा।

  • करियर: टीमवर्क सुलझा हुआ रहेगा। आप किसी को भावनात्मक या प्रैक्टिकल सपोर्ट दे सकते हैं।
  • रिश्ते: हीलिंग की ऊर्जा मजबूत रहेगी। माफी, समझ या दोबारा जुड़ाव संभव है।
  • स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा थकान से बचें। शरीर के संकेतों को सुनें।

निष्कर्ष -

12 दिसंबर का दिन 3 और 6 की ऊर्जा के साथ स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारी का संदेश देता है। हर मूलांक को आज शांत रहकर, प्रैक्टिकल फैसले लेकर और साफ संवाद बनाए रखकर लाभ मिलेगा। यह दिन निर्माण, व्यवस्था, उपचार और समझदारी से बात करने के लिए अनुकूल है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।