Aaj Ka Ank Jyotish 12 December 2025: मूलांक 4 के अधूरे काम होंगे पूरे, मल्टीटास्किंग से बचें ये जातक

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल में बताया जा रहा है कि आज के दिन कुछ जातकों के काम और निजी लक्ष्यों में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी और रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा। वहीं कुछ जातकों के लिए सोच-समझकर फ्यूचर प्लानिंग करना ठीक रहेगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) 3–6 का मेल आपको मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन देगा। आप खुद को शांत, स्थिर और काम में लगा हुआ महसूस करेंगे। दिन की ऊर्जा आपके व्यवस्थित स्वभाव के अनुकूल है। करियर: अधूरे काम पूरे हो सकते हैं और आपके अनुशासन की तारीफ होगी। पैसों से जुड़े मामलों, बजट, खर्च या प्लानिंग में स्पष्टता आएगी।

अधूरे काम पूरे हो सकते हैं और आपके अनुशासन की तारीफ होगी। पैसों से जुड़े मामलों, बजट, खर्च या प्लानिंग में स्पष्टता आएगी। रिश्ते: अंक 6 आपकी सख्ती को नरम बनाएगा। लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं।

अंक 6 आपकी सख्ती को नरम बनाएगा। लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। स्वास्थ्य: सेहत स्थिर रहेगी। दिनचर्या बनाए रखें और समय पर भोजन करें। मूलांक 5 (5, 14, 23)

आज का दिन थोड़ा धीमा लेकिन भावनात्मक रूप से पोषण देने वाला रहेगा। अंक 6 आपको भीतर झांकने और हाल के फैसलों पर सोचने का मौका देगा। करियर: एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। अंक 3 आपको साफ बातचीत में मदद करेगा, अगर आप प्राथमिकताएं तय रखें।

एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। अंक 3 आपको साफ बातचीत में मदद करेगा, अगर आप प्राथमिकताएं तय रखें। रिश्ते: भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। भरोसे और नजदीकी की जरूरत महसूस होगी। ईमानदार और सॉफ्ट बातचीत के लिए दिन अच्छा है।

भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। भरोसे और नजदीकी की जरूरत महसूस होगी। ईमानदार और सॉफ्ट बातचीत के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। ज्यादा उत्तेजक माहौल से दूर रहें और ग्राउंडिंग एक्टिविटी चुनें। मूलांक 6 (6, 15, 24)

यह दिन आपके लिए खास तौर पर अनुकूल है, क्योंकि यूनिवर्सल अंक 6 आपकी मूल ऊर्जा से मेल खाता है। परिवार, जिम्मेदारी और देखभाल से जुड़े कामों में आप आगे रहेंगे। करियर: आपकी मेहनत और लगन को सराहना मिल सकती है। लोग आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे। लॉन्ग-टर्म फैसले आपके पक्ष में रहेंगे।

आपकी मेहनत और लगन को सराहना मिल सकती है। लोग आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे। लॉन्ग-टर्म फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। रिश्ते: रिश्तों में तालमेल और समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए किसी खास बातचीत से दिलचस्पी शुरू हो सकती है।

रिश्तों में तालमेल और समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए किसी खास बातचीत से दिलचस्पी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। पानी पिएं और संतुलित भोजन लें। निष्कर्ष - 12 दिसंबर का दिन 3 और 6 की ऊर्जा के साथ स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारी का संदेश देता है। हर मूलांक को आज शांत रहकर, प्रैक्टिकल फैसले लेकर और साफ संवाद बनाए रखकर लाभ मिलेगा। यह दिन निर्माण, व्यवस्था, उपचार और समझदारी से बात करने के लिए अनुकूल है।