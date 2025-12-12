विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 12 December 2025: आज इस मूलांक को मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:15 AM (IST)

दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक आज कुछ मूलांक के जातकों को अनुशासित रवैये से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए एक्सरसाइज फायदेमंद साबित हो ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 12 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 12 दिसंबर पर दिनांक अंक 3 की प्रैक्टिकल सोच और यूनिवर्सल अंक 6 की पोषण देने वाली स्थिरता का असर रहेगा। आज का दिन जिम्मेदारी से फैसले लेने, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और काम की बातचीत को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह दिन अपने विचार साफ ढंग से रखने के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े रहने का संकेत देता है।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

आज यूनिवर्सल अंक 6 की स्थिर ऊर्जा आपको ज्यादा जिम्मेदार और प्रैक्टिकल बनाएगी। आप सामान्य से अधिक फोकस्ड और संतुलित महसूस करेंगे। आज तेजी से आगे बढ़ने के बजाय धैर्य के साथ काम करना बेहतर रहेगा। अंक 3 की ऊर्जा काम से जुड़ी बातचीत को सहज बनाएगी।

  • करियर: किसी रुके हुए काम या प्रोजेक्ट को लेकर स्पष्टता मिलेगी। वरिष्ठ आपके अनुशासित रवैये को सराह सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, आज धीमी लेकिन पक्की प्रगति फायदेमंद रहेगी।
  • रिश्ते: आप शांत और मीनिंगफुल बातचीत पसंद करेंगे। अगर कोई बात मन में थी, तो उसे नरमी से कहना सही रहेगा। अंक 6 आपको दूसरों की भावनाएं समझने में मदद करेगा।
  • स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान या सिरदर्द को नजरअंदाज न करें। हल्की वॉक और सांस से जुड़ी एक्सरसाइज फायदेमंद रहेंगी।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

3–6 की ऊर्जा आपको भावनात्मक स्थिरता और मानसिक साफ-सफाई देगी। आज किसी ऐसी बात का समाधान मिल सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर रही थी। आपकी इन्टुशन बढ़ेगी और खुद को व्यक्त करना आसान लगेगा।

  • करियर: टीमवर्क बेहतर रहेगा। आपकी बातों को महत्व मिलेगा क्योंकि अंक 3 आपको आत्मविश्वास के साथ बोलने की ताकत देगा। छोटी गलतफहमियां अपने-आप सुलझ सकती हैं।
  • रिश्ते: रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। पार्टनर या परिवार से जुड़ाव महसूस होगा। सिंगल लोगों के लिए बातचीत के जरिए किसी की रुचि सामने आ सकती है।
  • स्वास्थ्य: मन हल्का रहेगा, जिससे सेहत में भी सुधार दिखेगा। बस ज्यादा सोचने से बचें।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

यह दिन खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि दिनांक अंक 3 आपकी क्रिएटिविटी, बातचीत और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। आज पहल करने, विचार साझा करने और योजनाएं सामने रखने का अच्छा समय है।

  • करियर: मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या चर्चा आपके पक्ष में रहेंगे। लोग आपकी ऊर्जा और उत्साह को पसंद करेंगे।
  • रिश्ते: आप ज्यादा खुले और खुशमिजाज रहेंगे। किसी खास को दिल से किया गया छोटा-सा इशारा रिश्तों को मजबूत करेगा।
  • स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, बस ओवरईटिंग या भावनात्मक स्नैकिंग से बचें।

निष्कर्ष -

12 दिसंबर का दिन 3 और 6 की ऊर्जा के साथ स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारी का संदेश देता है। हर मूलांक को आज शांत रहकर, प्रैक्टिकल फैसले लेकर और साफ संवाद बनाए रखकर लाभ मिलेगा। यह दिन निर्माण, व्यवस्था, उपचार और समझदारी से बात करने के लिए अनुकूल है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।