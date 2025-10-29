Monthly Numerology Horoscope 2025: आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, अंक राशिफल से जानें
नवंबर के महीने में कुछ मूलांक के जातकों को नए विचार मिल सकते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं कुछ जातक नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए अंकज्योतिष मासिक राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंकज्योतिष मासिक राशिफल के अनुसार, नवंबर का महीना कुछ मूलांक के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक इस महीने में करियर में उतार-चढ़ाव का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे में चलिए नवंबर महीने के अंकज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आपके मूलांक के लिए यह महीना कैसा गुजरने वाला है।
मूलांक 7 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)
मासिक भविष्यवाणी:
आत्म चिंतनशील जन्मांक 7 के लिए यह महीना गहराई और आध्यात्मिक जागरूकता लेकर आएगा। चंद्रमा की ऊर्जा आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगी। अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा रखें, वही आपके सच्चे उत्तर देगी।
करियर और वित्त:
रचनात्मक या शोध से जुड़ी गतिविधियों में सफलता मिलेगी। आप अकेले काम करना पसंद करेंगे, लेकिन सहयोग से भी नए विचार मिल सकते हैं। वित्तीय मामलों में अनुशासन रखें और ध्यान भटकने से बचें।
प्रेम और संबंध:
आप इस महीने गहरी आत्मीयता वाले रिश्ते चाहेंगे। कपल्स के बीच ईमानदार बातचीत से निकटता बढ़ेगी। अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से मेल खाता हो।
परिवार और व्यक्तिगत जीवन:
परिवार के साथ शांत समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। ध्यान या प्रकृति में समय बिताना भावनात्मक स्पष्टता लाएगा। आपकी शांति दूसरों के लिए भी उपचार का काम करेगी।
- शुभ दिन: 7, 16, 25
- शुभ रंग: बैंगनी, सिल्वर
- शुभ अंक: 7, 2
- शुभ रत्न: एमेथिस्ट – अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए
- मासिक मंत्र: “मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखता हूं और भावनात्मक शांति का स्वागत करता हूं।”
जन्मांक 8 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)
मासिक भविष्यवाणी:
अक्टूबर की शक्ति और महत्वाकांक्षा के बाद नवंबर आपको भावनात्मक गहराई और टीमवर्क पर ध्यान देने का संकेत देता है। इस समय सहयोग, धैर्य और संवेदनशीलता से रिश्ते और करियर दोनों में स्थायी सफलता मिलेगी।
करियर और वित्त:
आपकी नेतृत्व क्षमता बनी रहेगी, लेकिन टीमवर्क से अधिक उपलब्धियां मिलेंगी। वित्तीय रूप से साझेदारी या संयुक्त निवेश से लाभ संभव है। कठोर निर्णयों से बचें और लचीलापन अपनाएं।
प्रेम और संबंध:
भावनात्मक समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगी। कपल्स के बीच विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोग किसी स्थिर और परिपक्व व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को संतुलित करे।
परिवार और व्यक्तिगत जीवन:
परिवार के साथ कोमल और समझदार व्यवहार रखें। आपके प्रियजनों को आपके मार्गदर्शन से ज्यादा आपकी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। आपके छोटे-छोटे दयालु कदम घर में सुकून और एकता लाएंगे।
- शुभ दिन: 8, 17, 26
- शुभ रंग: नेवी ब्लू, सिल्वर
- शुभ अंक: 8, 2
- शुभ रत्न: ब्लैक ओनिक्स – संतुलन और आत्म-नियंत्रण के लिए
- मासिक मंत्र: “मैं करुणा के साथ नेतृत्व करता हूं और शक्ति को शांति में बदलता हूं।”
जन्मांक 9 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)
मासिक भविष्यवाणी:
दयालु और बुद्धिमान अंक 9 के लिए यह महीना भावनात्मक गहराई और उपचार का समय है। नवंबर आपके भीतर करुणा, समझ और क्षमा की भावना को और प्रबल करेगा। आध्यात्मिक रूप से भी यह महीना जागृति और संतुलन लाएगा।
करियर और वित्त:
टीमवर्क से सफलता मिलेगी। आपका नेतृत्व इस बार सहानुभूति और सहयोग पर आधारित रहेगा। आर्थिक रूप से जल्दबाजी न करें, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान दें।
प्रेम और संबंध:
पुराने घाव भरने और रिश्तों में नई शुरुआत का समय है। कपल्स के बीच क्षमा और समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातक किसी परिपक्व और शांत व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो जीवन में स्थिरता लाए।
परिवार और व्यक्तिगत जीवन:
आप परिवार में मार्गदर्शक या उपचारक की भूमिका निभाएँगे। आपकी समझ और शांति परिवार में सामंजस्य लाएगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रिश्ते और अधिक गहरे और संतुलित होंगे।
- शुभ दिन: 9, 18, 27
- शुभ रंग: मरून, क्रीम
- शुभ अंक: 9, 2
- शुभ रत्न: गार्नेट – जुनून और स्थिरता के लिए
- मासिक मंत्र: “मैं प्रेम, करुणा और बुद्धि से दूसरों को उपचार और शांति देता हूं।”
यह मासिक अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
