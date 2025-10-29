Monthly Numerology Horoscope 2025: आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, अंक राशिफल से जानें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंकज्योतिष मासिक राशिफल के अनुसार, नवंबर का महीना कुछ मूलांक के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक इस महीने में करियर में उतार-चढ़ाव का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे में चलिए नवंबर महीने के अंकज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आपके मूलांक के लिए यह महीना कैसा गुजरने वाला है।

मूलांक 7 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल) मासिक भविष्यवाणी: आत्म चिंतनशील जन्मांक 7 के लिए यह महीना गहराई और आध्यात्मिक जागरूकता लेकर आएगा। चंद्रमा की ऊर्जा आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगी। अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा रखें, वही आपके सच्चे उत्तर देगी। करियर और वित्त: रचनात्मक या शोध से जुड़ी गतिविधियों में सफलता मिलेगी। आप अकेले काम करना पसंद करेंगे, लेकिन सहयोग से भी नए विचार मिल सकते हैं। वित्तीय मामलों में अनुशासन रखें और ध्यान भटकने से बचें। प्रेम और संबंध: आप इस महीने गहरी आत्मीयता वाले रिश्ते चाहेंगे। कपल्स के बीच ईमानदार बातचीत से निकटता बढ़ेगी। अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से मेल खाता हो। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: परिवार के साथ शांत समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। ध्यान या प्रकृति में समय बिताना भावनात्मक स्पष्टता लाएगा। आपकी शांति दूसरों के लिए भी उपचार का काम करेगी। शुभ दिन: 7, 16, 25

शुभ रंग: बैंगनी, सिल्वर

शुभ अंक: 7, 2

शुभ रत्न: एमेथिस्ट – अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए

मासिक मंत्र: “मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखता हूं और भावनात्मक शांति का स्वागत करता हूं।” जन्मांक 8 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)