Monthly Numerology Horoscope 2025: नवंबर में इन मूलांकों की चमकेगी तकदीर, पूरे होंगे अधूरे काम

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर 2025 यूनिवर्सल मंथ नंबर 2 से जुड़ा है, जो चंद्रमा की शांत और समझदार ऊर्जा लाता है। यह महीना शांति, धैर्य और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने का समय है। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ाने, और अपनी भावनाओं को सुनने के लिए यह समय अनुकूल है। आइए जानते हैं कि नंबर 2 की यह कोमल ऊर्जा इस महीने मूलांक 1 से 3 के जातकों को कैसे प्रभावित करेगी।

अंक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28) अक्टूबर की तेज रफ्तार के बाद नवंबर आपको धीमा होने, गहराई से सोचने और महसूस करने का संदेश देता है। सूर्य की ऊर्जा अब चंद्रमा की शांति से मिलकर आपको कर्म और भावना के बीच संतुलन सिखाती है। यह महीना अकेले आगे बढ़ने से ज़्यादा सहयोग और भावनात्मक समझ को महत्व देता है।

करियर और वित्त: अक्टूबर में शुरू किए गए काम अब टीमवर्क और धैर्य की मांग करेंगे। दूसरों के साथ मिलकर काम करें। नेतृत्व अकेले करने से बचें। वित्तीय दृष्टि से साझेदारी और सोच-समझकर बनाई गई योजनाएँ लाभ देंगी। नए निवेश या प्रोजेक्ट में जल्दबाज़ी न करें। समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी रहेगा।

प्रेम और संबंध: आपका आत्मविश्वास इस महीने नरम और अपनेपन से भरा होगा। कपल्स के बीच भावनात्मक जुड़ाव मज़बूत होगा। सिंगल्स के जीवन में कोई शांत और समझदार व्यक्ति आ सकता है, जो स्थिरता लाएगा। अपनी भावनाएँ खुलकर व्यक्त करें, नियंत्रण की कोशिश न करें।

परिवार और व्यक्तिगत जीवन: घर-परिवार के रिश्ते ईमानदारी और अपनापन दिखाने से और मजबूत होंगे। प्रियजनों की बातें ध्यान से सुनें। किसी बड़े या भाई-बहन से दिल की बात करने से भावनात्मक सुकून और समझ मिलेगी। सच्ची परवाह और सहानुभूति से घर का माहौल फिर से संतुलित होगा।

शुभ दिन: 2, 11, 20, 29

शुभ रंग: क्रीम, सिल्वर

शुभ अंक: 1, 2

शुभ रत्न: मूनस्टोन – भावनात्मक संतुलन और शांति के लिए

मासिक मंत्र: “मैं संवेदनशीलता के साथ शक्ति का संतुलन रखता हूँ और दिल से नेतृत्व करता हूँ।”

अंक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

यह महीना आपका है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सहजता और भावनात्मक लय से पूरी तरह जुड़ती है। नवंबर आपको भावनात्मक स्पष्टता, हल्की प्रगति और गहरे रिश्तों का अनुभव कराएगा। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। यह आपको सही दिशा में ले जाएगी।

करियर और वित्त: आपके सहयोगी और समझदार रवैये की सराहना होगी। कार्यस्थल पर माहौल सकारात्मक रहेगा और टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। वित्तीय मामलों में जल्दबाज़ी न करें। मौके धीरे-धीरे बढ़ेंगे और लाभ देंगे। किसी भी निवेश से पहले मन की आवाज़ सुनें।

प्रेम और संबंध: इस महीने प्रेम जीवन में गहराई और अपनापन बढ़ेगा। कपल्स के बीच नज़दीकियाँ और समझ बढ़ेगी। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो दिल के बहुत करीब लगे। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, लेकिन भावनात्मक सीमाएँ बनाए रखना न भूलें।

परिवार और व्यक्तिगत जीवन: आपकी देखभाल और स्नेह से परिवार में खुशी और शांति बढ़ेगी। कोई पारिवारिक मिलन या छोटी-सी खुशी का मौका मिल सकता है। पुराने मतभेद सुलझेंगे और रिश्तों में फिर से प्यार और एकता आएगी। आपकी संवेदनशीलता परिवार को जोड़ने का माध्यम बनेगी।

शुभ दिन: 2, 11, 20, 29

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रत्न: मोती – मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए

मासिक मंत्र: “मैं सहजता, प्रेम और भावनात्मक समझ के साथ आगे बढ़ता हूँ।”

अंक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)



अक्टूबर की अभिव्यक्तिपूर्ण ऊर्जा के बाद अब नवंबर आपको थोड़ा ठहरकर सुनने की सीख देता है। आपकी रचनात्मकता अब भावनाओं और संवेदनशीलता की दिशा में बढ़ेगी। इस समय आपकी बातों में गहराई और एहसास झलकेगा। करियर और वित्त: सहयोगी प्रोजेक्ट्स या टीमवर्क में सफलता मिलेगी। आपकी आकर्षक शैली और रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी। वित्तीय मामलों में फिजूलखर्ची से बचें और योजनाबद्ध ढंग से चलें। आपकी सहज समझ सही निवेश के निर्णयों में मदद करेगी।

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। कपल्स के बीच शांति और गहराई का समय रहेगा। सिंगल्स किसी पुराने परिचित से या ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो भावनात्मक रूप से बहुत करीब लगे। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: आपका सकारात्मक स्वभाव परिवार में खुशी और हँसी लाएगा। छोटे सदस्यों को आपसे मार्गदर्शन मिलेगा। घर में सजावट या रचनात्मक काम करने से माहौल और खुशनुमा बनेगा। साथ में बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा।