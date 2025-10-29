Monthly Numerology Horoscope 2025: मूलांक 5 वालों के लिए यादगार रहेगा नवंबर, पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल
अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति का मूलांक खास महत्व रखता है। ऐसे में आप अंकज्योतिष मासिक राशिफल से जान सकते हैं कि आपके लिए नवंबर का महीना कैसा गुजरने वाला है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों के लिए अक्टूबर का अंकज्योतिष मासिक राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यूनिवर्सल नंबर 2 सभी जन्म अंकों के लिए संतुलन, भावनात्मक समझ और रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा। यह महीना शांति, समझ, संतुलन और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक रहेगा। अंक ज्योतिष भविष्यफल से आप जान सकते हैं कि इस महीने में आपके मूलांक के लिए क्या खास रहने वाला है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं अंकज्योतिष मासिक राशिफल।
मूलांक 4 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)
मासिक भविष्यवाणी:
यह महीना आपकी व्यवहारिक सोच को भावनाओं के साथ संतुलित करने का समय है। नंबर 2 की ऊर्जा लचीलापन, धैर्य और समझदारी सिखाती है। इस समय तथ्यों के साथ-साथ अपनी भावनाओं पर भी भरोसा करना सीखें।
करियर और वित्त:
टीमवर्क में दूसरों के विचारों को सुनना जरूरी रहेगा। बहुत ज्यादा नियंत्रण की कोशिश न करें, बल्कि सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं। आर्थिक रूप से धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी। खुले और लचीले दृष्टिकोण से नए अवसर बनेंगे।
प्रेम और संबंध:
आपका साथी अधिक भावनात्मक जुड़ाव की अपेक्षा रखेगा। केवल कर्मों से नहीं, बल्कि शब्दों से भी अपना प्रेम व्यक्त करें। अविवाहित जातक किसी सच्चे और कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।
परिवार और व्यक्तिगत जीवन:
परिवार में कुछ सदस्य भावनात्मक सहारे की उम्मीद रख सकते हैं। उनसे धैर्य और कोमलता से बात करें। घर का माहौल शांत और संतुलित रहेगा। अपनों से गहरा जुड़ाव आपके अंदर स्थिरता और भरोसा लाएगा।
- शुभ दिन: 4, 13, 22, 31
- शुभ रंग: नीला, ग्रे
- शुभ अंक: 4, 2
- शुभ रत्न: एक्वामरीन – शांति और साफ संवाद के लिए
- मासिक मंत्र: “मैं धैर्य में शक्ति और करुणा में स्थिरता पाता हूं।”
मूलांक 5 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)
मासिक भविष्यवाणी:
नवंबर की शांत ऊर्जा आपकी तेज़ रफ़्तार से कुछ धीमी लग सकती है, लेकिन यही ठहराव आपके लिए वरदान साबित होगा। यह आत्मचिंतन, पुनर्मूल्यांकन और दिशा तय करने का महीना है। इस समय आपकी सहज बुद्धि आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
करियर और वित्त:
साझेदारी या टीमवर्क में अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रगति धीरे-धीरे लेकिन मज़बूती से होगी। आर्थिक रूप से समझदारी और बचत भविष्य को स्थिर बनाएगी। किसी भी तरह के जोखिम से बचें।
प्रेम और संबंध:
आपकी रोमांटिक ऊर्जा अब अधिक संवेदनशील रूप लेगी। कपल्स के बीच गहरे संवाद और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेंगे। अविवाहित लोग किसी शांत और स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके स्वभाव को संतुलित करे।
परिवार और व्यक्तिगत जीवन:
परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति और खुशी लाएगा। यात्रा या घर में आयोजन से यादगार पल बनेंगे। बड़ों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
- शुभ दिन: 5, 14, 23
- शुभ रंग: हरा, सिल्वर
- शुभ अंक: 5, 2
- शुभ रत्न: अमेज़ोनाइट – सामंजस्य और भावनात्मक संतुलन के लिए
- मासिक मंत्र: “मैं शांति को अपनाता हूं और अपनी आजादी को सहजता से दिशा देता हूं।”
मूलांक 6 (नवंबर मासिक अंक ज्योतिष राशिफल)
मासिक भविष्यवाणी:
नवंबर का कोमल अंक 2 आपके शुक्र-शासित स्वभाव के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। इस महीने आप प्रेम, सामंजस्य और रचनात्मकता से भरपूर रहेंगे। संबंधों और भावनात्मक उपचार में प्रगति होगी।
करियर और वित्त:
आप कार्यस्थल पर मध्यस्थ या सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। समझदारी और कूटनीति से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, खासकर साझेदारी या कलात्मक कार्यों से लाभ मिलेगा। अपनी रचनात्मक सोच को ठोस परिणामों में बदलें।
प्रेम और संबंध:
प्रेम संबंधों में आत्मीयता और गहराई बढ़ेगी। कपल्स भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। अविवाहित जातक किसी स्नेही और संवेदनशील व्यक्ति से मिल सकते हैं, संभवतः परिवार या दोस्तों के माध्यम से।
परिवार और व्यक्तिगत जीवन:
आप परिवार में भावनात्मक संतुलन का आधार रहेंगे। आपकी कोमलता और धैर्य से घर में प्रेम और एकता बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताना शांति और अपनापन लाएगा।
- शुभ दिन: 6, 15, 24
- शुभ रंग: गुलाबी, हल्का नीला
- शुभ अंक: 6, 2
- शुभ रत्न: रोडोनाइट – भावनात्मक संतुलन और करुणा के लिए
- मासिक मंत्र: “मैं जहां जाता हूं, वहां प्रेम और सामंजस्य फैलाता हूं।”
यह मासिक अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
