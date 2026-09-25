हाथों में अंगूठियों की संख्या तय करती है आपका भाग्य, जानिए कितनी अंगूठी पहनने का क्या होता है फल?
अंकशास्त्र के अनुसार, हाथों में पहनी गई अंगूठियों की संख्या और उनमें लगे रत्न ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करते ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंकशास्त्र में अंगूठी को केवल आभूषण नहीं माना जाता, बल्कि इसका संबंध ग्रहों की ऊर्जा से भी बताया गया है। मान्यता है कि उंगली के अनुसार सही रत्न और धातु की अंगूठी धारण करने से संबंधित ग्रह की ऊर्जा को मजबूत किया जा सकता है। वहीं, बिना विचार किए एक साथ कई अंगूठियां पहनने से ग्रहों की ऊर्जा असंतुलित भी हो सकती है। ऐसे में क्या हाथ में अंगूठियों की संख्या भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है? आइए जानते हैं कितनी अंगूठी पहनने के क्या फल होते हैं।
1 अंगूठी पहनने का फल
अंकशास्त्र के अनुसार, हाथ में एक अंगूठी पहनना सबसे सरल और शुभ माना जाता है। जब व्यक्ति केवल एक अंगूठी धारण करता है, तो उसका ध्यान एक ही ग्रह की ऊर्जा पर केंद्रित रहता है। माना जाता है कि इससे मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता और काम में स्थिरता आती है। हालांकि, इसका प्रभाव अंगूठी में लगे रत्न और उसे पहनने वाली उंगली पर भी निर्भर माना जाता है।
2 अंगूठियां पहनने का फल
दो अंगूठियां पहनना भी ज्योतिष में सामान्य रूप से सही माना गया है। खासतौर पर पुरुषों के लिए दो अंगूठियां पहनना अच्छा होता है। यदि दोनों अंगूठियों में ऐसे रत्न हों जिनके ग्रह आपस में मित्र माने जाते हैं, तो यह अच्छा माना जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य और गुरु से जुड़े रत्नों को अनुकूल माना जाता है। इससे धन, मान-सम्मान और सफलता से जुड़े सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
3 अंगूठियां पहनने का फल
महिलाओं के लिए तीन अंगूठियां पहनना अच्छा माना गया है, जबकि पुरुषों को दो से अधिक अंगूठियां पहनने से बचना चाहिए। अगर तीन अंगूठियां पहननी हों, तो इन्हें दोनों हाथों में बांटकर पहनना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक हाथ में दो और दूसरे हाथ में एक अंगूठी पहनी जा सकती है।
4 या 5 अंगूठियां पहनने का फल
फैशन या शौक के कारण कई लोग एक साथ चार या पांच अंगूठियां पहनते हैं। रत्न शास्त्र के अनुसार, यदि इन सभी अंगूठियों में अलग-अलग ग्रहों से संबंधित रत्न लगे हों, तो इनके प्रभावों के बीच टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए, नीलम और माणिक्य जैसे रत्न शनि और सूर्य से जुड़े माने जाते हैं। इन्हें एक साथ धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि आप सोने की या किसी अन्य धातु की अंगूठी पहन रहे हैं, तो इसके कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होते हैं।
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