धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े कई संकेत मिल जाते हैं। हर जन्म की तारीख से जो मूलांक निकलता है, उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। हर ग्रह का अपना स्वभाव और प्रभाव होता है, जो संबंधित व्यक्ति के व्यवहार, सोच और रिश्तों को समझने में मदद कर सकता है। ऐसे में आप अगर अपने पार्टनर के स्वभाव के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसकी जन्म की तारीख से कई राज खुल सकते हैं।

मूलांक 1: जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28 अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का स्‍वामी सूर्य को बताया गया है। इस मूलांक वाले लोग ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले माने जाते हैं। रिश्तों को लेकर ये लोग बहुत जिम्‍मेदार होते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाना भी अच्‍छी तरह जानते हैं। ये लोग पार्टनर को लेकर प्रोटेक्टिव रहते हैं और कई बार खुद ही रिश्‍ते में पहल करना पसंद करते हैं।

मूलांक 2: जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29 मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है। इस अंक वाले लोग संवेदनशील, केयरिंग और रोमांटिक स्वभाव के हो सकते हैं। प्यार में इनके लिए भावनात्मक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अपने पार्टनर से प्यार, समझ और अपनापन चाहते हैं।

मूलांक 3: जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30 मूलांक 3 को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है। इस मूलांक वाले लोग मिलनसार, रचनात्मक और हंसमुख होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोग रिश्ते में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना पसंद करते हैं। पार्टनर इनसे अच्छी बातचीत करे और प्यार भरे शब्द बोले, तो ये रिश्ते को अपना 100 प्रतिशत से भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 4: जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31 मूलांक 4 वाले लोगों को मेहनती, स्थिर और वफादार माना जाता है। इनका संबंध केतु से होता है। ये लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते और रिश्ते में खुलने में इन्‍हें समय लगता है। लेकिन एक बार ये लोग किसी को अपना मान लें, तो रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 5: जन्मतिथि: 5, 14, 23 मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से होता है। ऐसे लोग घूमने-फिरने, नई चीजें सीखने और रोमांच पसंद करने वाले होते हैं। रिश्ते में इन्हें आजादी काफी प्रिय होती है। एक जैसा रूटीन इन्हें जल्दी बोर कर देता है। अगर इन्‍हें रिश्‍ते में स्‍पेस दी जाए, तो यह खुश रहते हैं।

मूलांक 6: जन्मतिथि: 6, 15, 24 मूलांक 6 का स्‍वामी शुक्र होता है। ये लोग प्रेम, सुंदरता और कला को पसंद करने वाले होते हैं। रिश्ते में रोमांस और अपनापन इनके लिए खास होता है। परिवार और घर से जुड़े रिश्तों को भी ये लोग खूब महत्व देते हैं।

मूलांक 7: जन्मतिथि: 7, 16, 25 मूलांक 7 वाले लोग बहुत ज्‍यादा रहस्यमयी होते हैं। इसके साथ ही इनके अंदर विचारशील और दार्शनिक स्वभाव देखा जाता है। ये अपने मन की हर बात तुरंत सामने नहीं रखते। प्यार में होने के बावजूद इन्हें कभी-कभी मी-टाइम और अपनी स्‍पेस की जरूरत महसूस होती है।

मूलांक 8: जन्मतिथि: 8, 17, 26 मूलांक 8 का संबंध शनि ग्रह से होता है। इस अंक वाले लोग स्‍वभाव से गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती होते हैं। शुरुआत में ये थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन रिश्ते में एक बार भरोसा बनने के बाद पूरी जिम्मेदारी से साथ निभाने की कोशिश करते हैं।