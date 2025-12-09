Aaj Ka Ank Jyotish 9 December 2025: मूलांक 5 के अधूरे काम होंगे पूरे, पढ़ें करियर के हिसाब से कैसा रहेगा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज संयोजन मिलकर ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो भावनात्मक रूप से मजबूत है। यह आपको अपनी सच्चाई कहने और जरूरी अंत को स्वीकार करने में मदद करेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: अनुशासन और भावनाओं का मिला-जुला प्रभाव रहेगा। अंक 9 पुराने तनाव छोड़ने में मदद करेगा। अंक 3 योजना, बातचीत और प्रैक्टिकल फैसलों के लिए दिन अच्छा बनाएगा। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें।

स्वास्थ्य: कंधे या कमर में जकड़न हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग या टहलना राहत देगा।

रिश्ते: आप थोड़े गंभीर लग सकते हैं। धीरे और नरमी से अपनी बात कहने से नजदीकी बढ़ेगी।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: एक्सप्रेशन, लचीलापन और नए विचार सामने आएंगे। अंक 3 आपको बातूनी बनाएगा और अंक 9 अधूरे काम पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान भटकने से बचें, फोकस से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: बेचैनी या तनाव हो सकता है। सांस पर ध्यान और बाहर समय बिताना अच्छा रहेगा।

रिश्ते: आप मजाकिया और खुले रहेंगे। मिश्रित संकेत न दें, साफ बात रिश्ते मजबूत करेगी।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: भावनात्मक संतुलन, जिम्मेदारी और टीमवर्क का दिन है। अंक 9 दूसरों की मदद की भावना बढ़ाएगा और अंक 3 संवाद सुधारेगा। ऑफिस में सहयोग और समस्याएं सुलझाने में आप आगे रहेंगे।

स्वास्थ्य: भावनात्मक थकान या हल्का सिरदर्द हो सकता है। खुद का ख्याल रखें और आराम करें।

रिश्ते: आप प्यार और सुरक्षा महसूस कराएंगे। एक छोटा-सा स्नेह भरा संदेश भी रिश्ते को गहरा करेगा।