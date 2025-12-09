विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 9 December 2025: मूलांक 1 वाले खुलकर और ईमानदारी से करेंगे बात, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 9 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिनांक अंक 9 का गहरा प्रभाव रहेगा, जिसके साथ यूनिवर्सल अंक 3 की संतुलित और पोषक ऊर्जा जुड़ी होगी। य ...और पढ़ें

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 9 December 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दिनांक अंक 9 पूर्णता, समझदारी, साहस और इन्टूशन का प्रतीक है। यूनिवर्सल अंक 3 क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और उम्मीद से जुड़ा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


करियर: आज साहसिक कदम उठाने में नेतृत्व और स्पष्टता बनी रहेगी। आप कुछ नया शुरू करने या कोई जरूरी काम पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। अंक 9 फैसले लेने में मदद करेगा और अंक 3 संवाद को बेहतर बनाएगा। जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान या आंखों में तनाव हो सकता है। छोटे ब्रेक और पर्याप्त पानी मदद करेगा।
रिश्ते: आप खुलकर और ईमानदारी से बात करेंगे, लेकिन आपकी सीधी बात दूसरों को थोड़ी तीखी लग सकती है। नरमी से बोलें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


करियर: इन्टूशन, टीमवर्क और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। अंक 9 की ऊर्जा आपको संवेदनशील बना सकती है, लेकिन अंक 3 बातों को साफ कहने में मदद करेगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर किया गया काम अच्छा चलेगा।
स्वास्थ्य: भावनात्मक भारीपन या मूड बदल सकता है। आराम, गर्म पेय और हल्का संगीत सुकून देगा।
रिश्ते: आप रिश्तों में अपनापन और भरोसा चाहेंगे। छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें। शांत मन से भावनाएं रखें, साथी आपकी ईमानदारी समझेगा।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


करियर: आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। अंक 9 सोच को गहराई देगा और अंक 3 क्रिएटिविटी व संवाद बढ़ाएगा। लेखन, पढ़ाना, बोलना, मीडिया या कंटेंट से जुड़े काम में अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
स्वास्थ्य: गले या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। गुनगुना पानी और हल्का भोजन लाभ देगा।
रिश्ते: आपका आकर्षण और गर्मजोशी साफ दिखाई देगी। बस भावुक पलों में जरूरत से ज्यादा नाटकीय न बनें।

यह भी पढ़ें- Numerology Horoscope 2026: मूलांक 5 के लिए करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा नया साल?

यह भी पढ़ें- Numerology Horoscope 2026: मूलांक 4 वालों के लिए नए साल में क्या होगा खास, वार्षिक अंक राशिफल से जानें

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com