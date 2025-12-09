Aaj Ka Ank Jyotish 9 December 2025: इस मूलांक को करियर में मिलेगा लाभ, ऐसा रहेगा मंगलवार का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन आपको खुलकर अपनी बात रखने, अपनी मन की आवाज पर भरोसा करने और समझदारी से फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: आत्मचिंतन, स्पष्टता और आध्यात्मिक समझ बढ़ेगी। अंक 9 गहराई देगा और अंक 3 विचारों को कहने में मदद करेगा। रिसर्च, लेखन और योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी हो सकती है। गर्म भोजन और आराम जरूरी है।

रिश्ते: आपको थोड़ा अकेला समय चाहिए होगा। इसे शांत तरीके से समझाएं, गलतफहमियां नहीं होंगी।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: अनुशासन, जिम्मेदारी और भावनात्मक मजबूती बनी रहेगी। अंक 9 लंबे समय से लटके काम पूरे करवाएगा। अंक 3 संवाद सुधारकर करियर में लाभ देगा।

स्वास्थ्य: काम के बोझ से तनाव या भारीपन महसूस हो सकता है। ब्रेक लें और पानी ज्यादा पिएं।

रिश्ते: आप थोड़े शांत लेकिन सुरक्षात्मक रहेंगे। भावनाएं हल्के ढंग से जताएं, भरोसा बढ़ेगा।