Aaj Ka Ank Jyotish 30 September 2025: मूलांक 5 वालों के जीवन में खुलेंगे नए मार्ग, पढ़ें आज की खास सलाह

Aaj Ka Ank Rashifal 30 सितंबर 2025 के अनुसार आज का दिन स्पष्टता संतुलित निर्णय और रचनात्मक विचारों को व्यावहारिक कार्य में बदलने का अवसर देता है। पेशेवर दृष्टि से सहयोग और नवीन सोच सम्मान और सफलता लाएगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन मूलांक 4 से 7 के जातकों बेहद खास रहने वाला है। आज की ऊर्जा से कार्यक्षेत्र में सहयोग, नवीन विचार और सोच‑समझ कर योजना बनाना प्रगति लाता है। व्यक्तिगत जीवन में, खुलापन, हास्य और समझ रिश्तों को पोषित करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्मदिन 4, 13, 22, 31 वाले) पकी दृढ़ता आज की ऊर्जा के साथ अच्छी तरह जुड़ेगी। कार्यक्षेत्र में स्पष्ट योजना रचनात्मक परियोजनाओं और टीम वर्क को मजबूत करेगी। धैर्य और कोमल अभिव्यक्ति रिश्तों को पोषित करेगी। लचीलापन सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। शुभ रंग: नीला

शुभ समय: प्रातः

वित्तीय सलाह: संरचित प्रयास स्थिरता लाते हैं।

रिश्तों की सलाह: भरोसा बनाए रखें और छोटी‑छोटी खुशियां साझा करें।

संकल्प: “मैं अनुशासन को रचनात्मकता और संतुलन के साथ जोड़ता/जोड़ती हूं।” अंक 5 (जन्मदिन 5, 14, 23 वाले)

आपका साहस आज संचार और अवसरों को बढ़ाएगा। नेटवर्किंग और नवीन विचार नए दरवाजे खोलेंगे। रिश्तों में हल्का और सार्थक संवाद लाभ देगा। अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें। लचीलापन आज के अवसरों को दीर्घकालिक सफलता में बदल देगा। शुभ रंग: हरा

शुभ समय: देर शाम

वित्तीय सलाह: नए अवसर स्पष्टता से तलाशें।

रिश्तों की सलाह: संवाद हल्का पर सार्थक रखें।

संकल्प: “मैं आनंदमयी अभिव्यक्ति और बुद्धिमत्ता से वृद्धि को अपनाता/करती हूं।” अंक 6 (जन्मदिन 6, 15, 24 वाले)