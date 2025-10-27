Aaj Ka Ank Jyotish 27 October 2025: मूलांक 8 के जातकों को मिलेगा मान-सम्मान, ध्यान रखें ये बातें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक 9 और यूनिवर्सल डे नंबर 1 है। सोमवार का दिन काम में फैसले लेने के लिए खास माना जा रहा है और बेवजह खर्च से बचना लाभकारी रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि वाले)
मन अंदर की आवाज सुनना चाहता है। रणनीतिक बदलाव के संकेत। रिश्तों में सच्चाई से दूरी मिटेगी। ध्यान और मौन से गहरी समझ मिलेगी।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ समय: दोपहर
- फाइनेंशियल टिप: निवेश पुनः जाँचें, भविष्य सुरक्षित करें।
- रिलेशनशिप टिप: भावनाएं साफ रखें, पर शांत रहें।
- संकल्प: “मैं अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करता हूं।”
अंक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि वाले)
नेतृत्व दिखाने और फैसले फाइनल करने का सही दिन। मान-सम्मान भी मिल सकता है। रिश्तों में परिपक्वता रखें। दिव्यता के समय पर भरोसा करें।
- शुभ रंग: डार्क ग्रे
- शुभ समय: सुबह
- फाइनेंशियल टिप: देनदारियां निपटाने के लिए शुभ।
- रिलेशनशिप टिप: कंट्रोल कम, करुणा ज्यादा।
- संकल्प: “मैं आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं।”
अंक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि वाले)
आज आपकी ऊर्जा का दिन है। पुराने कामों का समापन नई राहें खोलेगा। रिश्तों में क्षमा प्यार वापस लाती है। आध्यात्मिक रूप से जागरण की शुरुआत।
- शुभ रंग: मैरून
- शुभ समय: शाम
- फाइनेंशियल टिप: बेवजह खर्च से बचें।
- रिलेशनशिप टिप: छोड़ दो और आगे बढ़ो।
- संकल्प: “मैं नवीकरण को साहस और प्रेम के साथ अपनाता हूं।”
निष्कर्ष
9 और 1 की ऊर्जा वाला यह दिन कहता है:
पुराने को सम्मान से विदा करो और नई शुरुआत का स्वागत करो.
करियर में हिम्मत दिखाएँ, रिश्तों में दिल साफ रखें, आध्यात्मिक रूप से आत्मविश्वास जगाएँ
कॉस्मिक संदेश:
“छोड़ो। नया अपनाओ। उन्नति पाओ।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
