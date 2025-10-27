Aaj Ka Ank Jyotish 27 October 2025: मूलांक 8 के जातकों को मिलेगा मान-सम्मान, ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक 9 और यूनिवर्सल डे नंबर 1 है। सोमवार का दिन काम में फैसले लेने के लिए खास माना जा रहा है और बेवजह खर्च से बचना लाभकारी रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि वाले) मन अंदर की आवाज सुनना चाहता है। रणनीतिक बदलाव के संकेत। रिश्तों में सच्चाई से दूरी मिटेगी। ध्यान और मौन से गहरी समझ मिलेगी। शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: दोपहर

फाइनेंशियल टिप: निवेश पुनः जाँचें, भविष्य सुरक्षित करें।

रिलेशनशिप टिप: भावनाएं साफ रखें, पर शांत रहें।

संकल्प: “मैं अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करता हूं।” अंक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि वाले)