Aaj Ka Ank Jyotish 27 October 2025: इस मूलांक को काम में मिलेगा नया प्रस्ताव, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 27 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज कि दोनों मिलकर पुरानी चीजों को खत्म कर नई राहों का द्वार खोलते हैं। करियर में यह दिन नई योजनाएँ शुरू करने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का संकेत देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 27 October 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक राशिफल सलाह दे रहा है कि जो बीत गया उसे विदा करो और सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत करो। काम में नए प्रस्ताव मिल सकता है और ट्रिप का प्लान बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि वाले)

Mulank 4

काम में ज़िम्मेदारियां बदल सकती हैं, लचीलापन अपनाएं। रिश्तों में शांत संवाद फायदे का। ग्राउंडिंग से मानसिक स्पष्टता मिलेगी।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: दोपहर
  • फाइनेंशियल टिप: बजट व्यवस्थित रखें।
  • रिलेशनशिप टिप: निरंतरता से विश्वास बनता है।
  • संकल्प: “मैं बदलाव को धैर्य और विश्वास के साथ अपनाता हूं।”

अंक 5 (5, 14, 23 जन्म तिथि वाले)

Mulank 5

काम में नए प्रस्ताव, यात्रा या बदलाव के संकेत। ध्यान केंद्रित रखकर सफलता पकड़ें। रिश्तों में साफ शब्द गलतफहमी रोकेंगे।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: सुबह
  • फाइनेंशियल टिप: तुरंत फैसलों से बचें।
  • रिलेशनशिप टिप: बात सच्ची रखें, प्रतिक्रिया कंट्रोल में।
  • संकल्प: “मैं स्वतंत्रता और उद्देश्य का संतुलन बनाए रखता हूं।”

अंक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि वाले)

Mulank 6


टीमवर्क और कूटनीति से सफलता। घर-परिवार से जुड़ी बातों में ध्यान दें। माफी और समझ दिलों को करीब लाती है।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ समय: शाम
  • फाइनेंशियल टिप: घर या परिवार के निवेश प्राथमिकता पर रखें।
  • रिलेशनशिप टिप: संवेदनशील बातों को दिल से सुनें।
  • संकल्प: “मैं प्रेम और धैर्य से सामंजस्य बनाता हूं।”

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: मूलांक 4 वालों को होगी ब्रेक की जरूरत, पढ़ें राशिफल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।