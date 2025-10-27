Aaj Ka Ank Jyotish 27 October 2025: मूलांक 1 के जातक करियर में करेंगे नई शुरुआत, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 27 अक्टूबर का दिन बदलाव की ताकत लिए बैठा है। अंक 9 आपको भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है और अंक 1 आपको नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

आज आपका नेतृत्व जगमगा रहा है। करियर में नए काम शुरू करें, आइडिया शेयर करें, फैसले लें। बस यह ध्यान रखें कि महत्वाकांक्षा के साथ करुणा भी शामिल रहे। रिश्तों में प्यार भरे शब्द बोलें। आध्यात्मिक शांति प्रार्थना और आत्मचिंतन से मिलेगी।

अंक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि वाले)

शुभ रंग: लाल

शुभ समय: सुबह

फाइनेंशियल टिप: लंबी अवधि के निवेश सोच समझकर करें।

रिलेशनशिप टिप: कंट्रोल नहीं, सहयोग दिखाएं।

संकल्प: “मैं साहस, करुणा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता हूं।”

अंक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि वाले)

प्रोफेशनल काम में टीमवर्क से लाईट जलती दिखेगी। पुराना कोई अध्याय खत्म और नया शुरू हो सकता है। रिश्तों में ईमानदारी से दिल हल्का होगा। आध्यात्मिक रूप से अंतरात्मा पर भरोसा रखें।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ समय: दोपहर

फाइनेंशियल टिप: दूसरों की मदद में अपनी जेब का ध्यान रखें।

रिलेशनशिप टिप: खुलकर सुलह की बात करें।

संकल्प: “मैं प्रेम से पुराना छोड़कर नई शुरुआत को अपनाता हूं।”

अंक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि वाले)

आपके आइडिया आज असरदार साबित होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट या काम मिल सकता है। रिश्तों में मीठी बातचीत अपनापन बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से लिखना या अफ़र्मेशन मदद करेंगे।

शुभ रंग: पीला

शुभ समय: शाम

फाइनेंशियल टिप: रचनात्मकता को प्रैक्टिकल रिज़ल्ट में बदलें।

रिलेशनशिप टिप: प्यारे शब्दों से रिश्ता मीठा रखें।

संकल्प: “मैं अपनी सच्चाई खुशी और हिम्मत से व्यक्त करता हूं।”

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: ये मूलांक प्रोजेक्ट्स में बरतें सावधानी

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: मूलांक 4 वालों को होगी ब्रेक की जरूरत, पढ़ें राशिफल

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com