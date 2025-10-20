Aaj Ka Ank Jyotish 20 October 2025: मूलांक 5 को मिलेंगे सीखने के नए अवसर, ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा का संगम आज का दिन भावनाओं की गहराई, आत्म-अभिव्यक्ति के अवसर, और संवेदनशीलता के साथ हल्केपन का संतुलन बनाने वाला बन जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष आज – अंक 4 (जन्म 4, 13, 22, 31) आज का दिन आपकी व्यावहारिक सोच में कोमलता और सहानुभूति लाता है। कामकाज में, अनुशासन और लचीलापन संतुलित करके टीमवर्क में सफलता मिलेगी। रिश्तों में, कठोरता से बचें; आपका साथी अधिक स्नेह और सहारा चाहता है। आध्यात्मिक रूप से, गहरी साँस या ध्यान भावनाओं को स्थिर बनाएगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: लंबी अवधि की योजनाओं पर टिके रहें; भावनात्मक खर्च से बचें।

रिश्तों का सुझाव: जिम्मेदारी के साथ-साथ स्नेह भी दिखाएं।

संकल्प: “मैं स्थिरता, सहानुभूति और देखभाल को जोड़ता हूं।” अंक ज्योतिष आज – अंक 5 (जन्म 5, 14, 23)

आप नई चीज़ें सीखने और अनुभव करने के लिए खुला रहेंगे। कामकाज में बदलाव नए अवसर लाएंगे और सीखने का मौका देंगे। रिश्तों में स्वतंत्रता के साथ विचारशील शब्दों का संतुलन बनाएं; जल्दबाज़ी में कहे गए शब्द चोट पहुँचा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से, प्रकृति में समय बिताना मन की बेचैनी को दूर करेगा।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: समझदारी से बातचीत और समझौते करें; लचीलापन लाभ सुनिश्चित करता है।

रिश्तों का सुझाव: प्रतिक्रिया देने से पहले ध्यान से सुनें; धैर्य से समरसता बनती है।

संकल्प: “मैं अनुकूलता, समझदारी और स्नेह के साथ बहता हूँ।” अंक ज्योतिष आज – अंक 6 (जन्म 6, 15, 24)