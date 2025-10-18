Weekly Numerology Horoscope 20 to 26 October 2025: इस हफ्ते किस मूलांक का भाग्य देगा साथ

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह की यूनिवर्सल 7 ऊर्जा आपको आंतरिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करने, अनुशासित कार्रवाई करने और जिम्मेदारी के साथ अपनी इन्टुशन को संतुलित करने में मदद करेगी। सप्ताह 43 यूनिवर्सल नंबर 7 की ऊर्जा लेकर आया है। पिछले सप्ताह की नंबर 6 की देखभाल और पालन-पोषण की ऊर्जा से हटकर, अब ध्यान आत्म-चिंतन, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास पर है।

अंक 1 (जन्मदिन: 1, 10, 19, 28) सोच-समझ कर नेतृत्व करना साप्ताहिक संदेश: पहल और आत्म-चिंतन में संतुलन बनाएं।

करियर: आपका नेतृत्व सोच-समझकर योजना बनाने और रणनीतिक कदम उठाने में सबसे अच्छा दिखता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले उलटे पड़ सकते हैं, इसलिए किसी भी अवसर का विश्लेषण करके निर्णय लें। अनुसंधान, डेटा या विश्लेषण वाले प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। साझेदारी और सहयोग में धैर्य लाभकारी रहेगा।

स्वास्थ्य: पेशेवर दबाव से ब्लड प्रेशर या हृदय स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सुबह की सैर या ध्यान जैसी जड़ता कम करने वाली गतिविधियां मदद करेंगी।

रिश्ते: भावनात्मक समझ महत्वपूर्ण है। कपल्स लंबे समय की योजनाओं पर सोच-समझकर चर्चा करें; किसी भी बातचीत में दबदबा बनाने से बचें। सिंगल्स को बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से प्रेरित व्यक्ति मिलने की संभावना है।

शुभ रंग: सफेद, सोने का रंग

शुभ अंक: 1, 19, 28

शुभ दिन: रविवार

सकारात्मक पुष्टि: “मैं स्पष्टता, धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”

साप्ताहिक अंतर्दृष्टि: सच्चा नेतृत्व, साहस और इन्टुशन के साथ आता है, जो टिकाऊ प्रगति सुनिश्चित करता है। अंक 2 (जन्मदिन: 2, 11, 20, 29)

सहज संवेदनशीलता और कूटनीति साप्ताहिक संदेश: आपकी संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

करियर: इस सप्ताह आपका सहज इन्टुशन पेशेवर फैसलों में मार्गदर्शन करेगा, खासकर टीम वर्क या साझेदारी के मामलों में। शांत और समझदारी भरा दृष्टिकोण संघर्ष सुलझाने में मदद करेगा। जल्दबाजी से बचें; सोच-समझकर निर्णय लेना सफलता दिलाएगा।

स्वास्थ्य: भावनात्मक तनाव पाचन या ऊर्जा स्तर पर असर डाल सकता है। चाँदनी में टहलना, हर्बल चाय या संगीत थेरेपी जैसी शांतिदायक आदतें अपनाएँ। आराम और हल्की आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें ताकि शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे।

रिश्ते: इस सप्ताह भावनात्मक गहराई और समझदारी महत्वपूर्ण होगी। कपल्स सहानुभूति, सक्रिय सुनवाई और साझा लक्ष्यों के माध्यम से संबंध मजबूत करेंगे। सिंगल्स ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आत्मिक या बौद्धिक रूप से मेल खाता हो।

शुभ रंग: सिल्वर, आसमानी नीला

शुभ अंक: 2, 11, 20

शुभ दिन: सोमवार

सकारात्मक पुष्टि: “मैं अपने इन्टुशन पर भरोसा करता/करती हूं और समझदारी और स्पष्टता से कार्य करता/करती हूं।”

साप्ताहिक अंतर्दृष्टि: जब संवेदनशीलता को विवेक और धैर्य के साथ संतुलित किया जाता है, तो यह सच्ची शक्ति बन जाती है। अंक 3 (जन्मदिन: 3, 12, 21, 30)

क्रिएटिव बुद्धिमत्ता साप्ताहिक संदेश: अनुशासन प्रेरणा को सफलता में बदलता है।

करियर: इस सप्ताह आपकी क्रिएटिविटी फल-फूल सकती है, लेकिन इसके लिए संरचना और योजना जरूरी है। लेखन, शिक्षण, कला या संचार से जुड़े प्रोजेक्ट्स सावधानीपूर्वक योजना बनाने से लाभ देंगे। दूसरों को मार्गदर्शन देना या मेंटरशिप करना आपकी पहचान बढ़ाएगा। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें; फोकस बनाए रखना सफलता दिलाएगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा में उतार-चढ़ाव हो सकता है। योग, ध्यान और पर्याप्त पानी पीना मदद करेगा। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और छोटे ब्रेक लें ताकि थकान से बचा जा सके और जीवन शक्ति बनी रहे।

रिश्ते: जब खुशी को ईमानदारी के साथ जोड़ा जाता है, तो रोमांस गहरा होता है। कपल्स क्रिएटिव और अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर सकते हैं। सिंगल्स ऐसे साथी की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो भावनात्मक रूप से गहरा समझ रखता हो।

शुभ रंग: पीला, सफेद

शुभ अंक: 3, 21, 30

शुभ दिन: गुरुवार

सकारात्मक पुष्टि: “मैं अपनी क्रिएटिव को अनुशासन, समझ और प्रेम के साथ व्यक्त करता/करती हूं।”

साप्ताहिक अंतर्दृष्टि: बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित क्रिएटिव स्थायी सफलता और मान्यता देती है। निष्कर्ष -

इस सप्ताह यूनिवर्सल 7 ऊर्जा के मार्गदर्शन में ध्यान, अंतर्दृष्टि और अनुशासित कार्य पर जोर है। पिछले सप्ताह की पोषण और देखभाल वाली ऊर्जा के बाद, अब ध्यान आंतरिक रणनीति, समझदारी और आध्यात्मिक संतुलन की ओर शिफ्ट होता है। व्यवसाय और करियर: सफलता विश्लेषण, धैर्य और लंबी अवधि की योजना से मिलेगी, न कि जल्दबाजी या तात्कालिक निर्णयों से।

रिश्ते: ईमानदारी, भावनात्मक परिपक्वता और गहन समझ से संबंध मजबूत होंगे।

आध्यात्मिक दृष्टि: यह सप्ताह स्वयं की स्पष्टता, संतुलन और उच्च उद्देश्य के साथ सामंजस्य बढ़ाने वाले अभ्यासों के लिए अनुकूल है।

इस सप्ताह सोचें - मैं अपने निर्णयों में अंतर्दृष्टि और विश्लेषण को कैसे जोड़ सकता/सकती हूं?

क्या मैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में सामंजस्य बना रहा/रही हूं?

व्यक्तिगत विकास के लिए क्रिया और प्रतिबिंब में संतुलन कैसे रखूं? साप्ताहिक संदेश: 7 की कंपन हमें याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति तब होती है जब बुद्धिमानी से कार्य किया जाए और विचारशीलता जिम्मेदारी को मार्गदर्शन करे। अंतर्दृष्टि और अनुशासन का संयोजन आपको एक स्पष्ट, संतुलित और सार्थक सप्ताह की ओर ले जाएगा।