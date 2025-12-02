विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 2 December 2025: इस मूलांक को मिलेगा अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन, जानें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, यह दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। जातक रिश्तों में बात को नरमी से करें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 2 December 2025: मूलांक 9 वालों की होगी तरक्की 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 2 दिसंबर का दिन अंक 2 और यूनिवर्सल डे नंबर 5 है। अंक राशिफल के अनुसार, आज आप एक काम से दूसरे काम में भी जा सकते हैं, इसलिए शांत और केंद्रित रहना सबसे जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


आज आप गहरी सोच में जा सकते हैं। यह समय है प्लान और चिंताओं पर शांत बैठकर विचार करने का। आपको कोई नई समझ मिल सकती है। बहुत ज्यादा दूरी न बनाएं। एक दिल की बात कई उलझनें खोल सकती है। रिश्तों में बात को नरमी से पेश करें। हल्की-सी वॉक, मेडिटेशन या चुप्पी आपको राहत दे सकती है।

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: सिल्वर, इंडिगो
  • आज का सुझाव: अति-सोच से बचें। संतुलन रखने की कोशिश करें।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


आज का दिन काम और फैसलों के लिए मजबूत है। आप महत्वाकांक्षी और फोकस्ड महसूस करेंगे। काम से जुड़ी बातचीत आपकी छवि सुधार सकती है। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। पैसों में समीक्षा और प्लानिंग करने का अच्छा समय है। रिश्तों में थोड़ा नरमी बरतें। आपकी गंभीरता दूसरों को भारी लग सकती है।

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: काला, गहरा नीला
  • आज का सुझाव: ताकत के साथ धैर्य रखें। दोनों मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


आज ऊर्जा बहुत तेज रहेगी। आप किसी काम को पूरा करने या किसी स्थिति को सुधारने की तीव्र इच्छा महसूस करेंगे। भावनाएं थोड़ी गर्म भी हो सकती हैं, इसलिए धैर्य जरूरी है। काम में आपकी हिम्मत बड़ी उपलब्धि दे सकती है। आप किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं। रिश्तों में धीरे बोलें, बहस से बचें। आज किसी की मदद करने से मन को शांति मिलेगी।

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल, बरगंडी
  • आज का सुझाव: अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। यही आपकी तरक्की बन जाएगी।

निष्कर्ष

आज की 2–5 ऊर्जा भावनाओं और लचीलेपन का सुंदर मेल है। यह दिन
• अच्छी बातचीत,
• सूझबूझ भरे बदलाव,
• और हल्के-फुल्के प्लानिंग को समर्थन देता है।
काम, रिश्तों या निजी निर्णय, सबमें आज सुनना, बोलना और एडजस्ट करना फायदा देगा। इस सहज और इन्टूशनी ऊर्जा का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों के थोड़ा और करीब पहुंचे।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।