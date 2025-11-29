Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते मूलांक 9 वालों के पेंडिंग काम होंगे पूरे, पढ़ें बाकियों का हाल
अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते कुछ मूलांक के जातकों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। वहीं कुछ जातकों को ये सलाह दी जा रही है कि फोकस्ड रहें। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। कुछ जन्म अंक को इस हफ्ते धीमी और अनुशासन वाली गति थोड़ी सख्त लग सकती है। नीचे दिया गया साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल बताता है कि हर नंबर इस स्थिर और शांत ऊर्जा का फायदा कैसे उठा सकता है। चलिए पढ़ते हैं 1 से 7 दिसंबर का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्म अंक 7 (7, 16, 25)
आप इस शांत और अनुशासित हफ्ते में सुकून महसूस करते हैं। आपका वातावरण जितना स्थिर होता है, आपकी इन्टुशन उतनी ही तेज होती है। आप समझ जाते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को छोड़ देना चाहिए।
- करियर: रिसर्च, विश्लेषण और लंबे समय की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है।
- प्रेम/रिश्ते: आपको इस हफ्ते थोड़ा निजी समय ज्यादा चाहिए हो सकता है। शांत और सरल बातचीत आपके साथी को आपकी जरूरत समझने में मदद करती है।
- स्वास्थ्य: ध्यान (मेडिटेशन) आपके मन को साफ और फोकस्ड बनाता है।
- शुभ रंग: चांदी जैसा (सिल्वर)
- शुभ अंक: 1
- संकल्प वाक्य: मैं भीतर से स्थिर और साफ मन रखता हूं।
जन्म अंक 8 (8, 17, 26)
यह हफ्ता आपके लिए मजबूत और स्थिर रहता है। अनुशासन वाली ऊर्जा आपको लंबे समय की सफलता के और करीब ले जाती है। धैर्य से लिए गए आर्थिक फैसले आपके पक्ष में जाते हैं।
- करियर: पैसों की योजना बनाने, बड़े काम संभालने या नेतृत्व करने के लिए अच्छा समय है। धीमी और सोची-समझी योजना पक्का परिणाम देती है।
- प्रेम/रिश्ते: नरम और सरल बातचीत भावनात्मक भरोसे को मजबूत करती है।
- स्वास्थ्य: हल्की स्ट्रेचिंग और संतुलित खाना आपकी ऊर्जा और ताकत को बढ़ाता है।
- शुभ रंग: काला
- शुभ अंक: 3
- संकल्प वाक्य: मेरे स्थिर कदम मुझे सफलता दिलाते हैं।
जन्म अंक 9 (9, 18, 27)
आप इस हफ्ते जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस कर सकते हैं। यूनिवर्सल नंबर 4 आपकी रफ्तार को धीमा करता है ताकि आप साफ सोच सकें। जब आप इस शांत गति को स्वीकार करते हैं, तो फैसले लेना आसान हो जाता है।
- करियर: अचानक फैसले लेने से बचें। पुराने पेंडिंग काम पूरा करने से आप हल्का और व्यवस्थित महसूस करेंगे।
- प्रेम/रिश्ते: भावनाएं थोड़ा बढ़ सकती हैं। धैर्य और ध्यान से सुनना रिश्ते में दोबारा जुड़ाव लाता है।
- स्वास्थ्य: ग्राउंडिंग अभ्यास आपकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करते हैं।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 7
- संकल्प वाक्य: मैं हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता हूं।
निष्कर्ष -
दिसंबर का पहला हफ्ता यूनिवर्सल नंबर 4 की मजबूत और प्रैक्टिकल ऊर्जा लेकर आता है। यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल दिखाता है कि यह हफ्ता योजना बनाने, जिम्मेदारी निभाने और ठोस प्रगति करने में आपका साथ देता है।
• जन्म अंक 4, 6, 7 और 8 इस हफ्ते की ऊर्जा से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे।
• जन्म अंक 3 और 5 अनुशासन के साथ काम करना सीखेंगे।
• जन्म अंक 1, 2 और 9 धीमी रफ्तार के साथ खुद को ढालेंगे और धैर्य से आगे बढ़ेंगे।
यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा लिखा गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें hello@astropatri.com
