Aaj Ka Ank Jyotish 2 December 2025: इस मूलांक की लाइफ में अचानक आएंगे कई बदलाव, ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन मूलांक 4 से 6 के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। आज का दिन आपको सिखाएगा कि ध्यान से सुनें, जरूरत के हिसाब से प्लान बदलें और नई बातों के लिए खुले रहें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपको धीरे-धीरे सुधार की ओर धकेलेगा। आपको अचानक कोई बदलाव या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। काम थोड़ा व्यस्त रहेगा, पर आप व्यवस्थित रहेंगे तो सब ठीक चलेगा। नई चीज सीखने या आजमाने से न डरें। अधिक सख्ती आज नुकसान करेगी। रिश्तों में शब्दों को थोड़ा नरमी से बोलें। कोई आपको अचानक मदद भी कर सकता है।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ग्रे, रॉयल ब्लू

आज का सुझाव: लचीले रहें। आज सफलता इसी में है। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन तेज और मानसिक रूप से सक्रिय है। आप उत्साहित, सामाजिक और जिज्ञासु महसूस करेंगे। काम में मल्टीटास्किंग या तुरंत फैसले लेने पड़ सकते हैं। पैसों में जल्दबाजी न करें। भावनात्मक रूप से बातचीत बहुत जरूरी है। रिश्तों में मन की बात साफ बोलें, वरना भ्रम हो सकता है। कोई आपको अचानक मैसेज या निमंत्रण दे सकता है।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

आज का सुझाव: फैसले सोचकर लें। तेजी के साथ स्पष्टता भी जरूरी है। जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन बहुत अच्छा है। भावनाएं और मानसिक संतुलन दोनों ही मजबूत रहेंगे। काम में सहयोग, समझ और सहजता रहेगी। लोग आपकी बात मानेंगे। घर-परिवार, रिश्तों और खुद की देखभाल के लिए बेहतरीन समय है। पैसों में स्थिरता बनी रहेगी। प्यार में अपनापन और जुड़ाव महसूस होगा।