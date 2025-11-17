Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: मूलांक 8 वाले लेंगे करियर में बड़े फैसले, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। अंक राशिफल के अनुसार, आर्थिक लाभ के योग बन रह हैं और गुड न्यूज मिलेगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन जातकों के लिए खास माना जा रहा है। आज का अंक राशिफल के अनुसार, आज की रिश्तों को आकर्षित करती है। आज की सलाह के अनुसार, अपना अनुभव या ज्ञान बांटें, जिससे मन खुशियों से भरा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 वालों का राशिफल (7, 16, 25 जन्मतिथि)
आज आपकी भीतर की समझ बहुत मजबूत है, पर खुद को सामने लाना भी जरूरी है।
- करियर: अपना अनुभव या ज्ञान बांटें। मौके खुद बनेंगे।
- लव: आपकी शांत ऊर्जा गहरे रिश्तों को आकर्षित करती है।
- हेल्थ: धूप में थोड़ा समय बिताएं।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ अंक: 9
- संकल्प: “मैं सही समय पर सही कदम उठाता हूं।”
अंक 8 वालों का राशिफल (8, 17, 26 जन्मतिथि)
आज पूरी तरह आपका दिन है! शक्ति, फोकस और परिणाम। सब आपके पक्ष में हैं।
- करियर: बड़े फैसले, लीडरशिप और आर्थिक लाभ के योग।
- लव: महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता का संतुलन रखें।
- हेल्थ: घुटनों या ज्यादा थकावट से सावधान रहें।
- शुभ रंग: काला
- शुभ अंक: 8
- संकल्प: “मैं संतुलन और बुद्धिमानी से समृद्धि आकर्षित करता हूं।”
अंक 9 वालों का राशिफल (9, 18, 27 जन्मतिथि)
आज आपकी ऊर्जा प्रेरक और सकारात्मक है। एक पुराना अध्याय खत्म होकर नया शुरू हो सकता है।
- करियर: पहचान या लीडरशिप का मौका मिलेगा। हां कहना ही फायदेमंद है।
- लव: प्यार में दिशा दें, केवल भावना नहीं।
- हेल्थ: संगीत या ध्यान से मन शांत होगा।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 1
- संकल्प: “मैं नई शुरुआतों को हिम्मत और आभार के साथ अपनाता हूं।”
निष्कर्ष
17 नवंबर 2025 की ऊर्जा मजबूती, नई शुरुआत और नेतृत्व का संदेश देती है। अंक 8 आपको स्थिरता देता है और अंक 1 आगे बढ़ने का रास्ता दोनों मिलकर यह याद दिलाते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। आज फैसला लें, पहला कदम बढ़ाएं और अपने भीतर की शक्ति पहचानें। जब दृढ़ता और स्पष्टता साथ हों, तो चमत्कार भी होते हैं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
