Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: मूलांक 8 वाले लेंगे करियर में बड़े फैसले, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन जातकों के लिए खास माना जा रहा है। आज का अंक राशिफल के अनुसार, आज की रिश्तों को आकर्षित करती है। आज की सलाह के अनुसार, अपना अनुभव या ज्ञान बांटें, जिससे मन खुशियों से भरा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 वालों का राशिफल (7, 16, 25 जन्मतिथि)

आज आपकी भीतर की समझ बहुत मजबूत है, पर खुद को सामने लाना भी जरूरी है। करियर: अपना अनुभव या ज्ञान बांटें। मौके खुद बनेंगे।

लव: आपकी शांत ऊर्जा गहरे रिश्तों को आकर्षित करती है।

हेल्थ: धूप में थोड़ा समय बिताएं।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ अंक: 9

संकल्प: “मैं सही समय पर सही कदम उठाता हूं।” अंक 8 वालों का राशिफल (8, 17, 26 जन्मतिथि)



आज पूरी तरह आपका दिन है! शक्ति, फोकस और परिणाम। सब आपके पक्ष में हैं। करियर: बड़े फैसले, लीडरशिप और आर्थिक लाभ के योग।

लव: महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता का संतुलन रखें।

हेल्थ: घुटनों या ज्यादा थकावट से सावधान रहें।

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 8

संकल्प: “मैं संतुलन और बुद्धिमानी से समृद्धि आकर्षित करता हूं।” अंक 9 वालों का राशिफल (9, 18, 27 जन्मतिथि)