Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 6 वालों के रिश्ते में आएगा सुधार, पढ़ें इस हफ्ते का अंक राशिफल
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल में बताया जा रहा है कि नंबर 2 चंद्रमा की कोमल शक्ति का प्रतीक है, यह हमें भावनाओं को समझने, रिश्तों को सहेजने और संवाद में कोमलता लाने की याद दिलाता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह यूनिवर्सल नंबर 2 का शांत और संवेदनशील प्रभाव दिखाई देगा, जो हमें धैर्य, करुणा और सहयोग की राह पर ले जाएगा। पिछले सप्ताह यूनिवर्सल नंबर 1 की एनर्जेटिक लहर ने हमें साहसी कदम उठाने की प्रेरणा दी थी, जबकि यह सप्ताह हमें सिखाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पहले ठहरना जरूरी होता है।
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल - अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
यह हफ्ता टीमवर्क और संतुलन सिखाएगा। यूनिवर्सल नंबर 2 आपकी सख्ती को नरम बनाता है, ताकि आप दूसरों की बात भी उतनी ही आसानी से सुन सकें। जिद छोड़कर लचीला रुख अपनाएं, नए मौके अपने आप आने लगेंगे।
- करियर: साथ मिलकर बनाई गई प्लानिंग को सराहना मिलेगी। आपकी लगातार मेहनत अब दिखने लगेगी और लोग आपके काम को नोटिस करेंगे।
- लव: दिल से की गई एक सीधी-सादी बातचीत गलतफहमियां दूर करेगी। थोड़ा भावनात्मक रूप से खुलेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा।
- हेल्थ: ज्यादा थकान से बचें। हल्का व्यायाम और पूरा आराम आपके लिए अभी सबसे बेहतर रहेगा।
- शुभ रंग: बेज
- शुभ अंक: 8
- साप्ताहिक संकल्प: “मैं धैर्य और शांति के साथ अपने लक्ष्य बनाता/बनाती हूं।”
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल - अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
इस हफ्ते जिंदगी थोड़ी धीमी होगी ताकि आप अपनी सोच को साफ कर सकें। यूनिवर्सल नंबर 2 का प्रभाव कहता है कि बात करने से पहले सुनें। आपकी टोन और आपके शब्द ही आपका रिजल्ट तय करेंगे, इसलिए शांत और सरल बातचीत रखें।
- करियर: इस समय फॉलो-अप और बातचीत पर फोकस करें। मिड-वीक में चीजें अचानक साफ होने लगेंगी और उलझनें खत्म होंगी। आपका धैर्य और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ताकत बनेगी।
- लव: एक शांत, दिल से की गई बातचीत आपके रिश्ते में हीलिंग और समझ दोनों लाएगी। सच्चे मन से अपनी भावनाएं बताना फायदेमंद रहेगा।
- हेल्थ: पानी के पास कुछ समय बिताएं, मन को शांति मिलेगी। थोड़ा स्क्रीन से ब्रेक लेकर खुद को रीसेट करने से भी दिमाग साफ होगा।
- शुभ रंग: एक्वा
- शुभ अंक: 4
- साप्ताहिक संकल्प: “मैं शांत होकर बात करता/करती हूं और आसानी से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल - अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
इस हफ्ते आपके लिए सबसे जरूरी शब्द है संतुलन और मेल-मिलाप। यूनिवर्सल नंबर 2 आपकी स्वाभाविक देखभाल करने वाली ऊर्जा को और बढ़ाता है, यह समय किसी भावनात्मक या पारिवारिक रिश्ते को सुधारने के लिए बिल्कुल सही है। काम में भी टीमवर्क आपकी बेहतरीन सोच और आइडिया को बाहर लाएगा।
करियर: ग्रुप प्रोजेक्ट या क्लाइंट से जुड़ी बातचीत को गर्मजोशी और समझदारी के साथ संभालें, इससे लंबे समय का भरोसा बनता है। आपका मदद करने वाला स्वभाव आपके नेतृत्व की कद्र को और बढ़ाएगा।
लव: इस हफ्ते आपके रिश्तों में गहरे जुड़ाव के पल आ सकते हैं। साथ में कोई शांत और सुकून भरी शाम बिताएं। ईमानदार बातचीत आपके रिश्ते में भावनात्मक नयापन और नजदीकी लाएगी।
हेल्थ: आर्ट, ब्यूटी या रिलैक्सेशन जैसी सेल्फ-केयर से आपकी ऊर्जा और मूड दोनों बेहतर होंगे। सकारात्मक और हल्के रंगों वाला माहौल आपको खुश करेगा।
शुभ रंग: पिंक
शुभ अंक: 9
साप्ताहिक संकल्प: “मैं जहां भी जाता/जाती हूं, वहां सौहार्द और प्यार लेकर जाता/जाती हूं।”
निष्कर्ष -
सप्ताह 47 एक हल्की, गहरी सांस जैसा महसूस होगा - शांत, धीमा और बेहद सुकून देने वाला। यूनिवर्सल नंबर 2 आपको भावनाओं को संभालने, धीमे चलने और दिल से जुड़ने का संदेश देता है। याद रखें - आप जो ऊर्जा फैलाते हैं, वही ऊर्जा आपके पास लौटकर आती है। इसलिए शांति फैलाएं… और दुनिया भी आपको वही शांति लौटा देगी।
यह साप्ताहिक अंक ज्योतिषीय भविष्यवाणी Astropatri.com की विशेषज्ञ न्यूमरोलॉजिस्ट भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। फीडबैक के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
