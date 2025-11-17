Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: मूलांक 4 को मिलेगा मेहनत का शुभ फल, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, सफलता आज उन्हीं की है जो कदम बढ़ाते हैं। बस ध्यान रहे। आत्मविश्वास रखिए, पर घमंड या जल्दबाजी से बचिए। आज का मंत्र: “ईमानदारी से नेतृत्व करो, अहंकार से नहीं।” ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 वालों का राशिफल (4, 13, 22, 31 जन्मतिथि)

आज का दिन आपका है! आपकी मेहनत और अनुशासन का फल मिलने वाला है। करियर: लंबे समय से चल रहा काम आगे बढ़ेगा।

लव: प्यार को शब्दों से कम, कामों से ज्यादा जताएं।

हेल्थ: नींद का ध्यान रखें, देर रात सोच में न उलझें।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

संकल्प: “मैं धैर्य और विश्वास के साथ अपने सपनों को गढ़ता हूं।” अंक 5 वालों का राशिफल (5, 14, 23 जन्मतिथि)