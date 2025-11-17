Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: मूलांक 4 को मिलेगा मेहनत का शुभ फल, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चाहे करियर हो, रिश्ते हों या कोई व्यक्तिगत बदलाव आज का दिन ‘आगे बढ़ने’ के लिए बनाया गया है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, सफलता आज उन्हीं की है जो कदम बढ़ाते हैं। बस ध्यान रहे। आत्मविश्वास रखिए, पर घमंड या जल्दबाजी से बचिए। आज का मंत्र: “ईमानदारी से नेतृत्व करो, अहंकार से नहीं।” ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 वालों का राशिफल (4, 13, 22, 31 जन्मतिथि)
आज का दिन आपका है! आपकी मेहनत और अनुशासन का फल मिलने वाला है।
- करियर: लंबे समय से चल रहा काम आगे बढ़ेगा।
- लव: प्यार को शब्दों से कम, कामों से ज्यादा जताएं।
- हेल्थ: नींद का ध्यान रखें, देर रात सोच में न उलझें।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- संकल्प: “मैं धैर्य और विश्वास के साथ अपने सपनों को गढ़ता हूं।”
अंक 5 वालों का राशिफल (5, 14, 23 जन्मतिथि)
दिन थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन यही आपको फोकस सिखाएगा।
- करियर: अचानक कोई मीटिंग या संदेश आपके लिए अच्छा मोड़ ला सकता है।
- लव: ईमानदार रहें, पर तीखे शब्दों से बचें।
- हेल्थ: हल्की स्ट्रेचिंग या टहलना आराम देगा।
- शुभ रंग: टर्कॉइज
- शुभ अंक: 4
- संकल्प: “मैं बदलाव को मौके में बदलता हूं और आगे बढ़ता हूं।”
अंक 6 वालों का राशिफल (6, 15, 24 जन्मतिथि)
आज देखभाल और नेतृत्व दोनों की जरूरत है। आपकी बात में वजन रहेगा। इसे प्यार से इस्तेमाल करें।
करियर: मैनेजमेंट या नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है।
- लव: किसी को आपकी मौजूदगी की जरूरत है। परफेक्शन से ज्यादा प्यार जरूरी है।
- हेल्थ: ज्यादा खाने से बचें।
- शुभ रंग: पिंक
- शुभ अंक: 5
- संकल्प: “मैं दयालुता से नेतृत्व करता हूं और प्यार को शक्ति बनाता हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
