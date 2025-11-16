विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: मूलांक 2 के सही समझ से खुलेंगे सफलता के मार्ग, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार,16 नवंबर 2025 का दिन तारीख अंक 7 के आत्मविश्वासी नेतृत्व को यूनिवर्सल डे नंबर 9 की प्रगतिशील जिज्ञासा के साथ जोड़ता है। यह मेल एक विचारशील, आगे बढ़ने वाली ऊर्जा प्रदान करता है ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब चिंतनशील अंक 7, हृदय-केन्द्रित अंक 9 से मिलता है, तो संदेश साफ होता है, तो बिना भावनात्मक जुड़ाव के प्रगति अधूरी है। आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों को बुद्धि और दया, दोनों के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)

Mulank 1

आज आपका नेतृत्व आवश्यक है, लेकिन यह विनम्रता और निष्पक्षता से भरा हो तो अधिक प्रभावी रहेगा। केवल अधिकार से नहीं, बल्कि अपने आचरण से प्रेरित करें। लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो अपने कहे पर खुद चलता है।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सुझाव: यदि किसी योजना में विकास की ठोस संभावना दिखे तो सोचा-समझा जोखिम ले सकते हैं।
  • रिश्तों का सुझाव: दूसरों के योगदान की सराहना करें।
  • संकल्प: “मैं साहस के साथ, बुद्धि के मार्गदर्शन में नेतृत्व करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

Mulank 2

आप आज वे भावनाएं और बातें महसूस कर पाएंगे, जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। इस क्षमता का उपयोग सोच-समझकर निर्णय लेने में करें। आज बोलने से ज्यादा सुनने का दिन है। समझ आपके कदम सही दिशा में ले जाएगी।
शुभ रंग: सिल्वर ग्रे

  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सुझाव: पूरा बात साफ हुए बिना कोई कमिटमेंट न करें।
  • रिश्तों का सुझाव: किसी जरूरतमंद को भरोसा दें।
  • संकल्प: “मैं अपनी सूझ-बूझ पर भरोसा करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

Mulank 3

आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज बहुत ऊंची है, लेकिन आज उसे दिशा देने की जरूरत है। अपने विचार लिखें, एक छोटी समयसीमा तय करें और पहला कदम बढ़ाएं। थोड़ी संरचना आपकी इमेजिनेशन को सच में बदल सकती है।
शुभ रंग: चमकीला पीला

  • शुभ समय: सुबह का मध्य समय
  • वित्तीय सुझाव: किसी रचनात्मक निवेश से पहले रिसर्च करें।
  • रिश्तों का सुझाव: किसी तनावपूर्ण स्थिति में हास्य माहौल हल्का कर देगा।
  • संकल्प: “मैं अपने सपनों को वास्तविक उपलब्धियों में बदलता/बदलती हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com