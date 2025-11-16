Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: मूलांक 2 के सही समझ से खुलेंगे सफलता के मार्ग, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब चिंतनशील अंक 7, हृदय-केन्द्रित अंक 9 से मिलता है, तो संदेश साफ होता है, तो बिना भावनात्मक जुड़ाव के प्रगति अधूरी है। आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों को बुद्धि और दया, दोनों के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज आपका नेतृत्व आवश्यक है, लेकिन यह विनम्रता और निष्पक्षता से भरा हो तो अधिक प्रभावी रहेगा। केवल अधिकार से नहीं, बल्कि अपने आचरण से प्रेरित करें। लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो अपने कहे पर खुद चलता है।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: यदि किसी योजना में विकास की ठोस संभावना दिखे तो सोचा-समझा जोखिम ले सकते हैं।

रिश्तों का सुझाव: दूसरों के योगदान की सराहना करें।

संकल्प: “मैं साहस के साथ, बुद्धि के मार्गदर्शन में नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आप आज वे भावनाएं और बातें महसूस कर पाएंगे, जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। इस क्षमता का उपयोग सोच-समझकर निर्णय लेने में करें। आज बोलने से ज्यादा सुनने का दिन है। समझ आपके कदम सही दिशा में ले जाएगी।

शुभ रंग: सिल्वर ग्रे

शुभ समय: शाम

वित्तीय सुझाव: पूरा बात साफ हुए बिना कोई कमिटमेंट न करें।

रिश्तों का सुझाव: किसी जरूरतमंद को भरोसा दें।

संकल्प: “मैं अपनी सूझ-बूझ पर भरोसा करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)