Aaj Ka Ank Jyotish 13 November 2025: मूलांक 6 को टीम वर्क और सहयोग में मिलेगी सफलता, पढ़ें शुभ रंग और समय
Aaj Ka Ank Rashifal 13 नवंबर 2025 के अनुसार, आज यह याद दिलाता है कि भावनात्मक समझदारी और अनुशासन हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। बड़े सपने देखें, लेकिन अपने कार्यों को प्यार और धैर्य के साथ ढांचे में रखें। यहीं असली जादू होता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज घर, परिवार, संबंध या लंबे समय की योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। यह दिन न केवल शारीरिक, बल्कि भावनात्मक रूप से भी निर्माण और पोषण का है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
आज का दिन आपका है। यह ऊर्जा आपकी अनुशासनप्रिय और दृढ़ स्वभाव के अनुकूल है। ब्रह्मांड आपको योजना बनाने, संगठित करने और आधार मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। मेहनत के लिए मान्यता मिल सकती है। लंबे समय की योजना और नए लक्ष्य तय करने के लिए शक्तिशाली दिन। स्थिरता और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करती है। सच्चे मन से सराहना व्यक्त करें। फिटनेस या डाइट रूटीन शुरू करने के लिए भी उत्तम दिन।
- शुभ रंग: भूरा
- शुभ अंक: 8
- संकल्प: “मैं स्थिर, फोकस्ड और अजेय हूं।”
अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
तेज गति वाली बुध ऊर्जा आज धीमी और स्थिर हो रही है। आपको थोड़ी पाबंदी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अच्छा है। यह आपको फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान दें। अपनी योजनाओं में प्लानिंग जोड़ें। वित्त और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करें। संवेदनशील मुद्दों पर समझदारी भरी सोच संबंध मजबूत करेगा। योग या श्वास अभ्यास से स्थिरता बनाएं।
- शुभ रंग: ओलिव ग्रीन
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: “मैं फोकस और अनुशासन के माध्यम से स्वतंत्रता पाता/पाती हूं।”
अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
शुक्र आपके जन्मांक और आज के यूनिवर्सल ऊर्जा दोनों पर शासन करता है, इसलिए यह समय आपके लिए अत्यंत स्नेहपूर्ण है। आप सुंदरता, संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव की ओर आकर्षित होंगे। परिवार, आत्म-देखभाल और घर सुधार के लिए उत्तम दिन। टीम वर्क और सहयोग में सफलता मिलेगी। रोमांटिक या भावनात्मक बातचीत से रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। खुद का ध्यान रखें। मालिश, स्किनकेयर या आराम से दोबारा ऊर्जा प्राप्त होगी।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 9
- संकल्प: “मैं अपने हर विचार और कार्य से प्रेम और संतुलन आकर्षित करता/करती हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
