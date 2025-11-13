Aaj Ka Ank Jyotish 13 November 2025: टीम प्लानिंग के लिए खास है दिन, पढ़ें मूलांक 1 से 3 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन स्थिर और स्नेहपूर्ण ऊर्जा लिए हुए है। दिन संख्या 4 (राहु के प्रभाव में) जिम्मेदारी, संरचना और ठोस प्रयास की मांग करता है। वहीं, यूनिवर्सल दिन संख्या 6 (शुक्र के प्रभाव में) प्रेम, मेलजोल और सुंदरता की ऊर्जा लाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)

आज आपका नेतृत्व प्रैक्टिकल रूप लेता है। आप किसी स्थायी चीज को बनाने के लिए प्रेरित हैं। चाहे वह पेशेवर विचार हो या व्यक्तिगत संबंध। जल्दी नतीजों की बजाय निरंतरता पर ध्यान दें। रणनीति, संरचना और टीम प्लानिंग के लिए सही दिन है। वित्तीय मामलों में इन्टूशन मजबूत है। धैर्य रखें। साथी को समाधान से ज्यादा भरोसे की जरूरत हो सकती है। आराम करें और अधिक प्रयास से बचें।

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 4

संकल्प: “मैं विश्वास और फोकस के साथ अपनी सफलता ईंट दर ईंट बनाता/बनाती हूं।” अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आज भावनात्मक बुध ऊर्जा शुक्र के साथ मिलकर आपकी सहानुभूति और इन्टूशन बढ़ाती है। यह दिन संबंधों और घर में सामंजस्य लाने के लिए उत्तम है। भावनात्मक ओवरथिंकिंग से बचें। अपने हृदय की सुनें। सहयोगी और सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। कृतज्ञता व्यक्त करें। पुरानी चोटें या गलतफहमियां भावनात्मक बातचीत से ठीक हो सकती हैं। हल्का भोजन करें और पानी पर्याप्त लें।