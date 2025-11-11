Aaj Ka Ank Jyotish 11 November 2025: मूलांक 4 के जातकों का सपना होगा पूरा, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 11 नवंबर 2025 कोई आम दिन नहीं है। ये दिन आपकी सच्ची ऊर्जा का आईना है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है। अपने विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में लाओ। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का यूनिवर्सल नंबर 4 आता है जो मेहनत, स्थिरता और चीजों को असल रूप देने की शक्ति देता है। नंबर 11 की आत्मिक समझ और नंबर 4 की जमीन से जुड़ी ऊर्जा मिलकर ऐसा दिन बनाती हैं जब आप अपने मन के इशारे को हकीकत में बदल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
आज का दिन पूरी तरह से आपके अनुकूल है। यूनिवर्सल नंबर 4 की ऊर्जा आपके साथ है, जो आपके सपनों को ठोस रूप दे सकती है। काम या पैसे से जुड़ा कोई आइडिया आज अचानक साफ हो सकता है। सपनों में भी कोई संकेत मिल सकता है।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 8
- आज का वाक्य: “मैं मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को साकार करता हूं।”
अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
आज का दिन थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन ये आपको सही दिशा दिखाएगा। ध्यान दें, आपको किसी बात का संकेत बातचीत या बार-बार दिखने वाले अंकों में मिलेगा। फालतू बातों से बचें और अपनी अंदर की आवाज सुनें।
- शुभ रंग: आसमानी नीला
- शुभ अंक: 9
- आज का वाक्य: “मैं संकेतों के साथ चलता हूं और जहां आत्मा ले जाए, वहीं बढ़ता हूं।”
अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
आज रिश्तों में गहराई आएगी। किसी पुराने रिश्ते से दोबारा जुड़ाव या परिवार में भावनात्मक सुकून मिलेगा। अगर कोई पुराना झगड़ा या पैटर्न दोहराए, तो उसे खत्म करने का मौका समझें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 6
- आज का वाक्य: “मैं प्रेम देता भी हूं और प्रेम ग्रहण भी करता हूं, पूरे संतुलन के साथ।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
