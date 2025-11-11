Aaj Ka Ank Jyotish 11 November 2025: मूलांक 7 के जातकों को तनाव से मिलेगा छुटकारा, ऐसा रहेगा आज का दिन
Aaj Ka Ank Rashifal 11 नवंबर 2025 के अनुसार, आज आपका इन्टूशन बहुत तेज रहेगा, भावनाएं गहरी होंगी और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई महसूस होगी। जहां मास्टर नंबर 11 आपको दृष्टि और प्रेरणा देगा, वहीं यूनिवर्सल नंबर 4 यह याद दिलाएगा कि सपनों को सच करने के लिए धैर्य और नियमितता जरूरी है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 11/11 का खास दिन है, जिसे "मैनिफेस्टेशन पोर्टल" यानी "सपनों को सच करने वाला द्वार" कहा जाता है। अंक ज्योतिष में 11 को “गेटवे नंबर” माना गया है, जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच जोड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)
आज का दिन आपकी आत्मा के लिए बना है। 11:11 की ऊर्जा आपकी समझ और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा रही है। आप बिना कुछ कहे सच्चाई महसूस कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान करें या प्रकृति के बीच रहें। मन को बहुत शांति मिलेगी।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ अंक: 11
- आज का वाक्य: “मैं दिव्य ज्ञान के प्रवाह के साथ एक हूं।”
अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)
आज आपके लिए भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का संतुलन खास रहेगा। आपको याद रहेगा कि असली ताकत नियंत्रण में नहीं, बल्कि समझ और सामंजस्य में है। किसी को गाइड करने या लीडर बनने का मौका मिल सकता है। विनम्रता से काम लें।
शुभ रंग: गहरा बैंगनी
शुभ अंक: 4
आज का वाक्य: “मैं अपनी शक्ति को समझ और करुणा के साथ इस्तेमाल करता हूं।”
अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)
आज मन का बोझ हल्का होगा। किसी पुराने गम या रिश्ते को छोड़ने से नई ऊर्जा आएगी। ध्यान करें, किसी की मदद करें या रचनात्मक काम में लगें। ये आपको अपने असली मकसद के पास ले जाएगा।
- शुभ रंग: गहरा लाल
- शुभ अंक: 1
- आज का वाक्य: “मैं पुराना छोड़कर अपने नए मकसद को अपनाता हूं।”
आज का दिव्य संदेश:
11/11 को “मैनिफेस्टेशन गेटवे” कहा जाता है यानी आज वो दिन है जब आपकी सोच जल्दी असर दिखाती है। लेकिन यूनिवर्सल नंबर 4 सिखाता है कि सिर्फ विश्वास नहीं, कर्म भी जरूरी है। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें मेहनत और धैर्य की मिट्टी में बोया जाए। आज अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, अपने इरादे लिखें और ध्यान लगाएं। जब इन्टूशन और कर्म साथ आते हैं, तब चमत्कार भी साकार हो जाते हैं।
सार
11 नवंबर 2025 कोई आम दिन नहीं है। ये दिन आपकी सच्ची ऊर्जा का आईना है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है। अपने विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में लाओ। थोड़ी देर शांति से बैठो, सांस लो, कल्पना करो और सोच-समझकर कुछ नया रचो। आज आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बहुत कम है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।