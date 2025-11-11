Aaj Ka Ank Jyotish 11 November 2025: मूलांक 1 के जातक आज शांत रहकर बात करें, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन साल के सबसे ऊर्जावान और आध्यात्मिक दिनों में से एक है। इस तारीख में मास्टर नंबर 11 की तरंग है, जो दिव्य इन्टूशन, जागृति और ऊँचे सोच के स्तर को दर्शाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्म: 1, 11, 19, 28) आज कुछ ऐसा समझ आएगा जो पहले समझ नहीं आया था। किसी पुराने अनुभव का मतलब अब साफ दिखेगा। काम में किसी सीनियर या सलाह देने वाले व्यक्ति की बात सुनना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में शांत रहकर बात करें। आपकी सच्चाई जुड़ाव बढ़ाएगी।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 11

आज का वाक्य: “मैं सही समय पर भरोसा रखता हूं और अपने मकसद से जुड़ा हूं।” अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29) आज आपकी संवेदनशीलता ही आपकी ताकत बनेगी। 11/11 की ऊर्जा आपके मन की आवाज को और गहरा बना रही है। आप किसी बात को पहले से महसूस कर सकते हैं। उस एहसास पर भरोसा करें। थोड़ा शांत बैठें, डायरी लिखें या ध्यान करें। मन साफ रहेगा।