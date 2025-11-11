विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 11 November 2025: मूलांक 1 के जातक आज शांत रहकर बात करें, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 11 नवंबर 2025 के अनुसार, आत्मा की हल्की-सी आवाज पर भरोसा करें। आज जो दिखता नहीं, वही सबसे ज्यादा बोल रहा है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 11 November 2025: पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन साल के सबसे ऊर्जावान और आध्यात्मिक दिनों में से एक है। इस तारीख में मास्टर नंबर 11 की तरंग है, जो दिव्य इन्टूशन, जागृति और ऊँचे सोच के स्तर को दर्शाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्म: 1, 11, 19, 28)

आज कुछ ऐसा समझ आएगा जो पहले समझ नहीं आया था। किसी पुराने अनुभव का मतलब अब साफ दिखेगा। काम में किसी सीनियर या सलाह देने वाले व्यक्ति की बात सुनना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में शांत रहकर बात करें। आपकी सच्चाई जुड़ाव बढ़ाएगी।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 11
  • आज का वाक्य: “मैं सही समय पर भरोसा रखता हूं और अपने मकसद से जुड़ा हूं।”

अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20,  29)

आज आपकी संवेदनशीलता ही आपकी ताकत बनेगी। 11/11 की ऊर्जा आपके मन की आवाज को और गहरा बना रही है। आप किसी बात को पहले से महसूस कर सकते हैं। उस एहसास पर भरोसा करें। थोड़ा शांत बैठें, डायरी लिखें या ध्यान करें। मन साफ रहेगा।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का वाक्य: “मेरा मन मुझे सच्चाई और संतुलन की ओर ले जाता है।”

अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

आज आप प्रेरित महसूस करेंगे लेकिन जरा गंभीर भी। आपका सामान्य हंसमुख स्वभाव आज कुछ गहराई ले लेगा। सच्चे मन से खुद को व्यक्त करें। कला, लेखन या गाने जैसी चीजों से मन को सुकून मिलेगा।

  • शुभ रंग: हल्का बैंगनी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का वाक्य: “मैं अपनी सच्चाई को रचनात्मकता से व्यक्त करता हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com