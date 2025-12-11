Aaj Ka Ank Jyotish 11 December 2025: मूलांक 6 को मिलेगा खास मार्गर्शन, ऑफिस में बढ़ेगा सहयोग
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दिनांक अंक 2 और यूनिवर्सल अंक 5 दोनों मिलकर दिन को भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त और मानसिक रूप से सक्रिय बनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
5 की बदलती ऊर्जा आपको थोड़ा असहज कर सकती है, लेकिन 2 की नरमी आपको संतुलन में रखेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज धैर्य जरूरी है।
करियर: काम में आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं। जिद छोड़कर नए तरीकों के लिए खुले रहें। क्रिएटिव सोच से समस्या आसान होगी।
स्वास्थ्य: कंधों या पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी।
रिश्ते: आप साफ जवाब चाहते हैं, लेकिन सामने वाला घुमा-फिराकर बोल सकता है। गलतफहमी से बचें।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
यह दिन आपकी प्रकृति से मेल खाता है। यूनिवर्सल 5 आपको गति और आजादी देगा, जबकि 2 आपको सहानुभूति के साथ काम करने में मदद करेगा।
करियर: नेटवर्किंग, मीटिंग, बातचीत, यात्रा योजना और आइडिया शेयर करने के लिए बढ़िया दिन है। तेज फैसले प्रगति देंगे।
स्वास्थ्य: बेचैनी महसूस हो सकती है। गहरी सांस या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज संतुलन लाएगी।
रिश्ते: आज आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा। हल्की-फुल्की बातचीत रिश्तों को सहज रखेगी, बस डबल सिग्नल न दें।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
यह दिन सामंजस्य और भावनात्मक गर्माहट लेकर आएगा। घर, प्यार और संतुलन पर ध्यान रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका केयरिंग नेचर चमकेगा।
करियर: ऑफिस में सहयोग बढ़ेगा। आप किसी की मदद या मार्गदर्शन कर सकते हैं। पैसों से जुड़ी बातें सामान्य और आरामदायक रहेंगी।
स्वास्थ्य: गले या सर्दी से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। गरम पानी पिएं।
रिश्ते: प्यार के लिए सुंदर दिन है। साफ भावनाएं और नरम बातचीत नजदीकी बढ़ाएगी। सिंगल लोग किसी केयरिंग व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
