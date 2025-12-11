Aaj Ka Ank Jyotish 11 December 2025: मूलांक 6 को मिलेगा खास मार्गर्शन, ऑफिस में बढ़ेगा सहयोग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दिनांक अंक 2 और यूनिवर्सल अंक 5 दोनों मिलकर दिन को भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त और मानसिक रूप से सक्रिय बनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

5 की बदलती ऊर्जा आपको थोड़ा असहज कर सकती है, लेकिन 2 की नरमी आपको संतुलन में रखेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज धैर्य जरूरी है।

करियर: काम में आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं। जिद छोड़कर नए तरीकों के लिए खुले रहें। क्रिएटिव सोच से समस्या आसान होगी।

स्वास्थ्य: कंधों या पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी।

रिश्ते: आप साफ जवाब चाहते हैं, लेकिन सामने वाला घुमा-फिराकर बोल सकता है। गलतफहमी से बचें।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन आपकी प्रकृति से मेल खाता है। यूनिवर्सल 5 आपको गति और आजादी देगा, जबकि 2 आपको सहानुभूति के साथ काम करने में मदद करेगा।

करियर: नेटवर्किंग, मीटिंग, बातचीत, यात्रा योजना और आइडिया शेयर करने के लिए बढ़िया दिन है। तेज फैसले प्रगति देंगे।

स्वास्थ्य: बेचैनी महसूस हो सकती है। गहरी सांस या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज संतुलन लाएगी।

रिश्ते: आज आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा। हल्की-फुल्की बातचीत रिश्तों को सहज रखेगी, बस डबल सिग्नल न दें।