Aaj Ka Ank Jyotish 09 October 2025: मूलांक 8 को मिलेंगी नई जिम्मेदारियां, यहां पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन?

Aaj Ka Ank Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज का अंक राशिफल नए आत्मविश्वास और उद्देश्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और दिन खुशहाल रहने वाला है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष (Aaj Ka Ank Jyotish) राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह दिन पुराने भय और नकारात्मक भावनाओं को त्यागकर नए आत्म-विकास के अध्याय की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (7, 16, 25 को जन्मे) आज आत्मचिंतन और स्पष्टता का दिन है। काम में आपकी गहरी समझ निर्णयों में मदद करेगी। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन से जुड़ाव बढ़ेगा। अलग न रहें, जुड़ाव बनाए रखें क्योंकि रिश्ते और बातचीत आपकी व्यक्तिगत और मानसिक समझ को विकसित करने में मदद करते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: समझदारी और दीर्घकालिक सोच के साथ निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: भावनाएँ खुलकर व्यक्त करें।

संकल्प वाक्य: “मैं हर अंत को आत्मिक नवीकरण का अवसर मानता हूं।” अंक 8 (8, 17, 26 को जन्मे)

आज आपकी दृढ़ता और नेतृत्व ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। काम में पुराने मामलों का समाधान और नई जिम्मेदारियां आएंगी। रिश्तों में नियंत्रण से अधिक करुणा दिखाएं। ज्यादा सख्त न रहें, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें; इससे आपके जीवन और रिश्तों में संतुलन और शांति बनेगी।

शुभ रंग: गहरा स्लेटी

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: स्थिर और योजनाबद्ध निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: समानता और सम्मान से नेतृत्व करें।

संकल्प वाक्य: “मैं अपनी शक्ति को परिवर्तन और नवीकरण में लगाता हूं।” अंक 9 (9, 18, 27 को जन्मे)

आज का दिन आपकी सेवा भावना और उदार हृदय से जुड़ा रहेगा। काम में सामाजिक या परोपकारी कार्य संतोष देंगे। रिश्तों में क्षमा और सच्चे प्रेम से निकटता बढ़ेगी। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां न लें; बजाय इसके, अपने संबंधों में गुणवत्ता और मीनिंगफुल जुड़ाव को महत्व दें।

शुभ रंग: लाल

शुभ समय: शाम

वित्तीय सलाह: अर्थपूर्ण और मानवता से जुड़े कार्यों में निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: संतुलित प्रेम और क्षमा से रिश्तों को मजबूत करें।

संकल्प वाक्य: “मैं अतीत को प्रेम से छोड़ता हूँ और करुणा के साथ नए चक्र में प्रवेश करता हूं।” निष्कर्ष: