विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 October 2025: इस मूलांक को मिलेगा परफेक्ट पार्टनर, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:00 PM (IST)

साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ मूलांक के जातकों के लिए इस हफ्ते नए अवसर सामने आएंगे। वहीं कुछ जातकों को नए कौशल सीखने को मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image
Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 October 2025: पढ़ें साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह की यूनिवर्सल संख्या 5 हमें पिछले सप्ताह के अनुशासन और दिनचर्या से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा समय है जब आप पुराने पैटर्न तोड़ने, कुछ नया करने या करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में नए अवसरों को अपनाने के लिए आकर्षित महसूस कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संचार इस सप्ताह केंद्र में रहेगा, बातचीत, नेटवर्किंग और सामाजिक जुड़ाव आपको नए दृष्टिकोण देंगे। अनदेखे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फ्लैक्सिबिलिटी उन्हें अवसर में बदल सकता है। यह परिवर्तन विकास के एक बड़े चक्र का हिस्सा हैं।

अंक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले)

  • संदेश: बदलाव के साथ ढलना इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा शिक्षक है।
  • करियर: अनदेखे बदलाव आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सफलता की कुंजी है। नए कौशल सीखें या रणनीतियों में बदलाव करें।
  • स्वास्थ्य: जोड़ों में जकड़न या पीठ में खिंचाव हो सकता है। हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग और लचीला दिनचर्या लाभकारी रहेगा।
  • रिश्ते: आपकी निष्ठा सराहनीय है, पर प्रेम में कड़ापन कम करें। साझेदारों के साथ रोमांच और अनुभव साझा करें। सिंगल्स को किसी रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति से आकर्षण मिल सकता है।
  • शुभ रंग: हल्का हरा, ग्रे
  • शुभ अंक: 4, 13, 22
  • शुभ दिन: शनिवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं बदलाव को अपनाकर अपने जीवन को विकसित करता/करती हूं।”

अंक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले)

  • संदेश: यह आपकी प्राकृतिक ऊर्जा है, पूरी तरह से अपनाएं।
  • करियर: यात्रा, नेटवर्किंग और संवाद के नए अवसर सामने आएंगे। आपकी एडजस्ट करने की क्षमता और आकर्षण बढ़ेगा। नई साझेदारी या व्यावसायिक योजनाएं अचानक उभर सकती हैं, खुला मन रखें लेकिन समझदारी से काम करें।
  • स्वास्थ्य: नर्वस ऊर्जा और हल्की एलर्जी हो सकती है। संतुलन बनाए रखें और आराम करें।
  • रिश्ते: प्रेम रोमांचक और उत्साहपूर्ण रहेगा। जोड़े नए अनुभवों का आनंद लेंगे; सिंगल्स किसी आकर्षक और जोशीले व्यक्ति से मिल सकते हैं।
  • शुभ रंग: नीला, हरा
  • शुभ अंक: 5, 14, 23
  • शुभ दिन: बुधवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं बदलाव को साहस और समझदारी के साथ अपनाता/करती हूं।”

अंक 6 (6, 15, 24 जन्म वाले) 

  • संदेश: आपकी देखभाल करने वाली ऊर्जा इस सप्ताह बदलाव में ही उपचार लाएगी।
  • करियर: काम में अनदेखी परिस्थितियों में आपका समर्थन महत्वपूर्ण होगा। आपकी सच्चाई एक स्थिर आधार बनेगी। शिक्षण, परामर्श और देखभाल के कार्य फलदायी रहेंगे।
  • स्वास्थ्य: थकान या हार्मोनल बदलाव आ सकते हैं। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है।
  • रिश्ते: धैर्य और फ्लैक्सिबिलिटी आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। जोड़े रोमांचक अनुभव साझा करेंगे, सिंगल्स को एक आत्मीय साथी मिल सकता है।
  • शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
  • शुभ अंक: 6, 15, 24
  • शुभ दिन: शुक्रवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं प्रेम और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ स्थिरता बनाता/बनाती हूं।”

निष्कर्ष -

सप्ताह 41, यूनिवर्सल संख्या 5 के साथ, बदलाव, स्वतंत्रता और फ्लैक्सिबिलिटी लाता है। यह सप्ताह आपको पुराने ढांचे को तोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बदलती योजना के साथ काम करना और दिल की सुनना, इस सप्ताह की सफलता की कुंजी है।

इस साप्ताहिक अंकज्योतिष भविष्यवाणी को Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा ने तैयार किया है। अपने सुझाव के लिए हमें hello@astropatri.com पर लिखें।