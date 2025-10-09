Aaj Ka Ank Jyotish 09 October 2025: मूलांक 4 को जीवन में मिलेंगे नए रास्ते और मौके, पढ़ें आज की सलाह

Aaj Ka Ank Jyotish 09 October 2025: मूलांक 4 को जीवन में मिलेंगे नए रास्ते और मौके, पढ़ें आज की सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार व्यक्तिगत अंक 9 और यूनिवर्सल डे अंक 1 दोनों मिलकर आज का दिन “पुराने अध्याय को पूर्ण करने और नये की शुरुआत करने” के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन अधूरे काम पूरे करने और नई संभावनाओं की नींव रखने के लिए अनुकूल है। व्यक्तिगत जीवन में, करुणा और समझदारी रिश्तों में संतुलन लाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्मे)
आपकी व्यवहारिक सोच आज नए अध्याय की तैयारी करेगी। काम में अधूरे कार्य पूरे होंगे। रिश्तों में जिम्मेदारी और कोमलता का संतुलन रखें। बहुत सख्त न रहें; परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने से आपके जीवन में नए रास्ते और मौके मिलेंगे।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करें।
- रिश्तों की सलाह: भरोसेमंद रहें और भावनाएँ भी साझा करें।
- संकल्प वाक्य: “मैं स्थिरता बनाते हुए पुराने चक्रों को पूरा करता हूं।”
अंक 5 (5, 14, 23 को जन्मे)
आज बदलाव आपके लिए नए अवसर लाएगा। काम में पुराने प्रोजेक्ट खत्म होंगे और नए विचार मिलेंगे। रिश्तों में स्वतंत्रता और ईमानदारी का संतुलन जरूरी रहेगा।अत्यधिक बेचैन न रहें; जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय सोच-समझकर और उद्देश्यपूर्ण बदलाव करें।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: जोखिमों को सोच-समझकर लें।
- रिश्तों की सलाह: स्वतंत्रता के साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
- संकल्प वाक्य: “मैं बदलाव को स्पष्टता और साहस के साथ अपनाता हूं।”
अंक 6 (6, 15, 24 को जन्मे)
आपकी दयालु प्रकृति आज करुणा की ऊर्जा से जुड़ी रहेगी। काम में जिम्मेदारी और संतुलन से सफलता मिलेगी। रिश्तों में क्षमा और सच्चा स्नेह घाव भरेंगे। खुद को पूरी तरह भुलाकर दूसरों के लिए न जीएं; प्यार और देखभाल देते समय अपने आत्म-सम्मान का ध्यान भी रखें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दें।
- रिश्तों की सलाह: करुणा दिखाएँ, लेकिन अपनी सीमाएँ भी तय रखें।
- संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम से उपचार करता हूं और नए आरंभ के लिए हृदय खोलता हूं।”
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 October 2025: इस हफ्ते मूलांक 8 वालों को मिलेंगे अच्छे नतीजे
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 October 2025: इस मूलांक को मिलेगा परफेक्ट पार्टनर, पढ़ें अंक राशिफल
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।