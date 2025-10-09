Aaj Ka Ank Jyotish 09 October 2025: मूलांक 1 के काम में अधूरे काम होंगे पूरे, पढ़ें अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार 9 अक्टूबर 2025 का दिन व्यक्तिगत अंक 9 और यूनिवर्सल डे अंक 1 की ऊर्जा लिए हुए है। अंक 9 करुणा क्षमा ऊँचे दृष्टिकोण और समापन का प्रतीक है जबकि अंक 1 नेतृत्व स्वतंत्रता और नई शुरुआत का संकेत देता है। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 9/1 कंपन ऊर्जा दो पहलुओं को जोड़ती है। अंक 9 समापन, करुणा और क्षमा सिखाता है, जबकि अंक 1 नया आरंभ, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्मे) आज पुराने अध्याय को बंद कर नए नेतृत्व की ओर बढ़ने का दिन है। काम में अधूरे कार्य पूरे होंगे। रिश्तों में विनम्रता और समझ से निकटता बढ़ेगी। जिद से बचें और सुलह के लिए तैयार रहें। शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: जल्दबाजी में खर्च न करें, सोच-समझकर निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: प्रेम और क्षमा के साथ आगे बढ़ें।

संकल्प वाक्य: “मैं कृपा से पुराने को छोड़ता हूं और साहस से नए आरंभ को अपनाता हूं।” अंक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्मे)

आपकी संवेदनशीलता आज के 9/1 कंपन के साथ सामंजस्य में है। साझेदारी में भरोसे और साहस से सफलता मिलेगी। रिश्तों में करुणा से पुरानी बातों को छोड़ें। किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें; अपनी ताकत संतुलन और आत्मनिर्भरता में है।

शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: परिवार की स्थिरता पर ध्यान दें।

रिश्तों की सलाह: क्षमा करें और नए सामंजस्य के लिए जगह बनाएं।

संकल्प वाक्य: “मैं अतीत को छोड़कर नई शुरुआत का स्वागत करता हूं।” अंक 3 (3, 12, 21, 30 को जन्मे)