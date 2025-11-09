Aaj Ka Ank Jyotish 09 November 2025: किसी पुराने दोस्त से मनमुटाव होगा दूर, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का अंक (11) आपकी इन्टूशन्स और आत्मिक समझ को बढ़ाता है, जबकि आज की ऊर्जा करुणा और धैर्य सिखाती है। अगर किसी से मनमुटाव या दूरी है, तो यह दिन सुलह और समझ का मौका दे सकता है। आज का दिन दिल से जुड़ी बातों के लिए, सुनने, माफ करने और फिर से जुड़ने के लिए खास है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) आज का दिन गहराई से सोचने और खुद से जुड़ने वाला है। आपको एकांत, ध्यान या आध्यात्मिक खोज की तरफ खिंचाव महसूस हो सकता है। चंद्रमा आपकी इन्टूशन्स को बढ़ा रहे है, इसलिए आस-पास के संकेतों पर भरोसा रखें। आपके सपनों में भी कुछ जवाब छिपे हो सकते हैं। किसी चीज को जबरदस्ती न करें, घटनाओं को स्वाभाविक रूप से होने दें।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ अंक: 11

संकल्प वाक्य: “शांति में ही मुझे दिव्य मार्गदर्शन मिलता है।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) आज की भावनात्मक ऊर्जा आपके सामान्य व्यावहारिक स्वभाव से थोड़ी अलग हो सकती है। आप थोड़ा संवेदनशील या पुरानी बातों में खोए हुए महसूस कर सकते हैं। इसे कमजोरी मत समझिए। यह आपकी गहराई की ताकत है। यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता में भावनाएं भी शामिल होती हैं। काम के क्षेत्र में, समझदारी और सहानुभूति से किए गए फैसले या साझेदारियां फायदेमंद रहेंगी। घर में, दिल से की गई बातचीत किसी पुराने मनमुटाव को मिटा सकती है।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 1

सकारात्मक वाक्य: “मैं महत्वाकांक्षा और करुणा में संतुलन रखता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

आज का दिन आपकी दयालु और मददगार सोच से जुड़ा है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है। पुरानी बातों को माफ करके आगे बढ़ो। किसी भावनात्मक बात का अंत हो सकता है, जिससे नई शुरुआत का मौका मिलेगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा। पुरानी नाराजगियां या बीती बातें मत सोचिए। आज आपकी भलाई और करुणा का फल आपको जरूर मिलेगा।

शुभ रंग: क्रिमसन

शुभ अंक: 9

सकारात्मक वाक्य: “मैं अतीत को छोड़ता हूं और प्रेम की रोशनी फैलाता हूं।” आज का कॉस्मिक इनसाइट: 9 नवंबर 2025 का दिन भावना और उद्देश्य का दुर्लभ मेल लेकर आया है। यह दिन “महसूस करने और कुछ करने” के बीच एक पुल जैसा है। आज का यूनिवर्सल डे नंबर 2 और यूनिवर्सल मंथ नंबर 9 मिलकर एक स्थिर, समझदार ऊर्जा बनाते हैं (1+1+2+0+2+5=11 → 1+1=2; नवंबर = 11 → 1+1=2; 2+2=4 — जो संरचना और साकार होने का अंक है)।

इसका मतलब है कि आज जो आप महसूस कर रहे हैं, वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। यह दिन आत्म-चिंतन, ध्यान या शांतिपूर्ण योजनाओं के लिए बहुत शुभ है। बहस या भावनात्मक ड्रामा से बचें। अपनी संवेदनशीलता को रचनात्मकता, संगीत, लेखन या हीलिंग में लगाएं । वहीं सुकून और शक्ति है।