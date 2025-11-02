Weekly Numerology Horoscope 2025: इस मूलांक को कर्ज से मिलेगी मुक्ति, पढ़ें अंक राशिफल
यह हफ्ता समझदारी, करुणा और बदलाव का है। नया कुछ शुरू करने से ज्यादा जरूरी है पुराने को ठीक तरह से पूरा करना। चलिए एस्ट्रोलॉजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह यूनिवर्सल अंक 9 की ऊर्जा आपको सोचने, समझने और पुराने काम पूरे करने की दिशा में ले जाएगी। यह समय नए चक्र की शुरुआत की तैयारी का है। पिछले सप्ताह जहां मेहनत और लक्ष्य पाने पर ध्यान था, वहीं अब समय है रुककर सोचने और समेटने का। आइए, मूलांक 1 से लेकर 3 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।
अंक 1 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)
अपने नेतृत्व को सेवा और समापन से जोड़ें। यह सप्ताह उन कामों को पूरा करने के लिए अनुकूल है जिन्हें आपने सप्ताह 43–44 में शुरू किया था। पेशेवर रूप से, आपको प्रोजेक्ट के पूरे होने, अंतिम भुगतान मिलने या भूमिका में बदलाव का अनुभव हो सकता है। इस समय नए बड़े काम शुरू करने से बचें।
बेहतर होगा कि आप जो शुरू कर चुके हैं, उसे सफलतापूर्वक पूरा करें। वित्तीय रूप से, यह सप्ताह कर्ज चुकाने या पुराने निवेश पूरे करने के लिए अच्छा है। रिश्तों में, यह समय आपको यह सिखाएगा कि नेतृत्व अधिकार से नहीं, बल्कि दया और उदाहरण से दिखाना चाहिए। अगर कोई पुराना विवाद बाकी है, तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक रूप से, सोचें कि आपकी महत्वाकांक्षा दूसरों के भले के लिए कैसे काम आ सकती है।
- शुभ रंग: सुनहरा, सफेद
- शुभ अंक: 1, 19, 28
- शुभ दिन: रविवार
- साप्ताहिक पुष्टि:“मैं सम्मान के साथ पूर्ण करता हूँ, और उद्देश्य के साथ नई शुरुआत करता हूँ।”
- साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश:“सच्चा नेतृत्व वही है, जो जानता है — कब छोड़ना जरूरी है।”
अंक 2 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आप अपनी संवेदनशीलता और समझ से चीजों को सुंदर अंत तक ले जा सकते हैं। यह समय पुराने काम या रिश्तों को शांति से पूरा करने और आगे बढ़ने का है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सहयोग के जरिए प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। अगर कोई साझेदारी या समझौता बदल रहा है, तो उसे सहजता से स्वीकार करें।
वित्तीय रूप से, साझा खातों या पुराने निवेशों को निपटाने का यह सही समय है। भावनात्मक रूप से खुद को ज्यादा बोझिल न करें। दूसरों की मदद करें, पर अपनी सीमाएँ बनाए रखें। रिश्तों में, संवाद और सहानुभूति से पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। अगर आप दिल से बात करेंगे, तो नए अध्याय की शुरुआत सहजता से होगी। आध्यात्मिक रूप से, अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें। यह आपको स्पष्टता देगा कि अब आगे किस दिशा में बढ़ना है।
- शुभ रंग: सिल्वर, आसमानी नीला
- शुभ अंक: 2, 11, 20
- शुभ दिन: सोमवार
- साप्ताहिक पुष्टि: “मैं एक अध्याय को शांति से बंद करता हूँ, और अगले को विश्वास के साथ खोलता हूँ।”
- साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “जहाँ अंत में समझ और संतुलन होता है, वहीं से नए आरंभ की सही दिशा मिलती है।”
अंक 3 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह आपके रचनात्मक और एक्सप्रेशन को मजबूत करेगा। अब समय है पुराने कामों को पूरा करने और अपने विचारों को नए रूप में ढालने का। लेखन, शिक्षा, या मार्केटिंग से जुड़ी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। ध्यान रखें कि आप अपनी ऊर्जा बहुत जगह न बाँटें।
सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जो स्थायी परिणाम दें। वित्तीय रूप से, पुराने बकाया भुगतान या अधूरे सौदे पूरे हो सकते हैं। रिश्तों में, हँसी-मजाक और हल्केपन के साथ अब गहराई लाने का समय है। पुराने पैटर्न छोड़कर आप भावनात्मक रूप से ज्यादा मुक्त महसूस करेंगे। आध्यात्मिक रूप से, आपकी रचनात्मकता ही अब आपके भीतर शांति और खुद की हीलिंग का साधन बनेगी।
- शुभ रंग: पीला, सफेद
- शुभ अंक: 3, 21, 30
- शुभ दिन: गुरुवार
- साप्ताहिक पुष्टि: “मैं अपने विचार पूरे करता हूँ, और अपनी आत्मा को मुक्त करता हूँ।”
- साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “सच्ची रचनात्मकता तब खिलती है जब आप उसे खुलकर बहने देते हैं, न कि कसकर पकड़ते हैं।”
यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
