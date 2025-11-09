Aaj Ka Ank Jyotish 09 November 2025: इस मूलांक को काम में मिलेंगे अच्छे नतीजे, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 09 नवंबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा अंक 2 से जुड़ी है, जो संतुलन, साझेदारी और भावनात्मक समझदारी का प्रतीक है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का अंक (11) आपकी इन्टूशन्स और आत्मिक समझ को बढ़ाता है, जबकि आज की ऊर्जा करुणा और धैर्य सिखाती है। अगर किसी से मनमुटाव या दूरी है, तो यह दिन सुलह और समझ का मौका दे सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)
आप काफी समय से मेहनत और योजना बना रहे हैं, और आज आपको अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी। आपको अचानक एहसास हो सकता है कि आपकी असली ऊर्जा किस दिशा में जानी चाहिए। भावनात्मक विकास को रोकिए मत, यही आपको सही राह दिखाएगा। यह दिन पुरानी बातों से शांति बनाने, चीजें व्यवस्थित करने और आगे की योजना तैयार करने के लिए अच्छा है।
- शुभ रंग: ग्रे
- शुभ अंक: 8
- संकल्प वाक्य: “मैं भीतर की शांति से स्थिरता पैदा करता/करती हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)
आजादी पसंद करने वाले अंक 5, आज आपको थोड़ा रुककर अपने अंदर झांकने की सलाह दी जा रही है। चंद्रमा की भावनात्मक ऊर्जा आपको बेचैन या पुरानी बातों में उलझा सकती है। जल्दबाजी या गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने मन की बात लिखें या पानी के पास समय बिताएं, मन शांत होगा। आज किसी से अचानक संपर्क हो सकता है या किसी निजी परेशानी का हल मिल सकता है।
- शुभ रंग: एक्वा (हल्का नीला-हरा)
- शुभ अंक: 9
- संकल्प वाक्य: “मैं बदलाव के साथ बहता/बहती हूं और अपने अंदर की लय पर भरोसा रखता/रखती हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)
रिश्तों और परिवार से जुड़ी बातें आज ज्यादा ध्यान खींचेंगी। आप किसी की मदद करने या उनका ख्याल रखने का मन महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना भी जरूरी है। देने और पाने के बीच संतुलन बनाए रखें। काम के मोर्चे पर, शांति और मेलजोल से काम करना अच्छे नतीजे देगा। किसी से टकराव से बचें। आज का दिन खुद का ध्यान रखने या अपने आसपास की जगह को सुंदर बनाने के लिए भी अच्छा है।
- शुभ रंग: पीच
- शुभ अंक: 3
- संकल्प वाक्य: “मैं दूसरों की देखभाल करता/करती हूं, साथ ही अपनी जरूरतों का भी सम्मान करता/करती हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
