Aaj Ka Ank Jyotish 09 November 2025: इस मूलांक को काम में मिलेंगे अच्छे नतीजे, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का अंक (11) आपकी इन्टूशन्स और आत्मिक समझ को बढ़ाता है, जबकि आज की ऊर्जा करुणा और धैर्य सिखाती है। अगर किसी से मनमुटाव या दूरी है, तो यह दिन सुलह और समझ का मौका दे सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) आप काफी समय से मेहनत और योजना बना रहे हैं, और आज आपको अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी। आपको अचानक एहसास हो सकता है कि आपकी असली ऊर्जा किस दिशा में जानी चाहिए। भावनात्मक विकास को रोकिए मत, यही आपको सही राह दिखाएगा। यह दिन पुरानी बातों से शांति बनाने, चीजें व्यवस्थित करने और आगे की योजना तैयार करने के लिए अच्छा है।

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 8

संकल्प वाक्य: “मैं भीतर की शांति से स्थिरता पैदा करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) आजादी पसंद करने वाले अंक 5, आज आपको थोड़ा रुककर अपने अंदर झांकने की सलाह दी जा रही है। चंद्रमा की भावनात्मक ऊर्जा आपको बेचैन या पुरानी बातों में उलझा सकती है। जल्दबाजी या गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने मन की बात लिखें या पानी के पास समय बिताएं, मन शांत होगा। आज किसी से अचानक संपर्क हो सकता है या किसी निजी परेशानी का हल मिल सकता है।