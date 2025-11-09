Aaj Ka Ank Jyotish 09 November 2025: मूलांक 1 को टीमवर्क से मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज की तारीख अंक 2 से जुड़ी है, जो चंद्रमा द्वारा शासित है। इसलिए भावनाएं गहरी रहेंगी। आप रिश्तों, फैसलों और अपनी भावनात्मक सीमाओं पर सोच सकते हैं। ब्रह्मांड जैसे कह रहा हो, “ठहरो... और महसूस करो।” ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) आज आपका नेतृत्व करने वाला स्वभाव एक भावनात्मक परीक्षा से गुजर सकता है। आपको अपनी आजादी जताने की इच्छा होगी, लेकिन साथ ही अपनापन भी महसूस होगा। आज का दिन आपसे कहता है। सोच और भावना के बीच संतुलन बनाए रखें। बहुत सीधा बोलने से बचें, नरम लहजा रिश्तों को मजबूत बनाएगा। काम के क्षेत्र में, टीमवर्क से सफलता मिलेगी। रिश्तों में, थोड़ी संवेदनशीलता और खुलापन विश्वास बढ़ाएगा।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 2

संकल्प वाक्य: “मैं प्यार से नेतृत्व करता/करती हूँ और धैर्य से सुनता/सुनती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) आज का दिन आपका है। चंद्रमा आपकी इन्टूशन्स और क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे है। आपको किसी व्यक्ति या योजना के बारे में अचानक कोई गहरी समझ मिल सकती है। आज का दिन लिखने, आत्मचिंतन करने या पुराने दोस्त से दोबारा जुड़ने के लिए अच्छा है। बस ध्यान रखें। बहुत ज्यादा सोचने या दूसरों की राय पर निर्भर होने से बचें। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखें, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी।